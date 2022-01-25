Vali Yerlikaya "Mahsur kalan 2 bin 16 kişi otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirdik"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 bin 16 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 bin 16 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yolda mahsur kalan, 2 bin 16 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik.

Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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