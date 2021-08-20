VALİ YERLİKAYA 436 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda 170'i Afgan toplam 436 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda 170'i Afgan toplam 436 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Agustos'ta yapılan operasyonlar sonucunda
170'i Afgan toplam 436 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı