VALİ YERLİKAYA 436 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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VALİ YERLİKAYA 436 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda 170'i Afgan toplam 436 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda 170'i Afgan toplam 436 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Agustos'ta yapılan operasyonlar sonucunda

170'i Afgan toplam 436 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini belirtti.

VALİ YERLİKAYA 436 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VALİ YERLİKAYA 436 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VALİ YERLİKAYA 436 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VALİ YERLİKAYA 436 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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