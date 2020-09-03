Vali Yerlikaya 39 ilçe kaymakamıyla toplantı yaptı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçe kaymakamıyla koronavirüs tedbirleriyle ilgili toplantı yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçe kaymakamıyla koronavirüs tedbirleriyle ilgili toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Yerlikaya, koronavirüsle mücadelede kararlı olduklarını söyledi. Toplantıda koronavirüs tedbirleri, filyasyon takipleri, düğün, nikah, nişan gibi törenlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca denetim ve rehberlik çalışmaları konuşuldu. Vali Yerlikaya, salgınla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA