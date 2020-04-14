VALİ YERLİKAYA 39 İLÇE KAYMAKAMI İLE VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜ İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 39 ilçe kaymakamıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 39 ilçe kaymakamıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Vali Yerlikaya, toplantıda koronavirüs ile ilgili alınan tedbir ve çalışmaların değerlendirildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "39 İlçe Kaymakamımızla video konferans yöntemiyle toplandık. #COVID19 Pandemisi ile ilgili tedbir ve çalışmalarımızı değerlendirdik. #İstanbul'umuz için, sizin için hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA