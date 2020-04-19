Vali Yerlikaya, 360 derece ile çekilen "İstanbul'da lale mevsimi" videosunu paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emirgan ve Gülhane Parkı'nda 360 derece ile çekilmiş "lale mevsimi" videosunu paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emirgan ve Gülhane Parkı'nda 360 derece ile çekilmiş "lale mevsimi" videosunu paylaştı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da lale mevsimi. Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerini uzaktan da olsa sizlerle paylaşmak istedim. Bu sabah 360 derece video çektik. İnşallah yakında burada hep beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, #Emirgan ve #Gülhane hashtagı ile yaptığı paylaşımında, 360 derece videoyu İstanbulluların beğenisine sundu.

Kaynak: AA