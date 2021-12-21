İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı çağrısı Açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iki doz Kovid-19 aşısı olanlara 3. doz aşılarını da yaptırmaları çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı dozu miktarlarını açıkladı.

Kentte, 21 Aralık itibarıyla 10 milyon 294 bin 738 kişinin birinci doz, 9 milyon 119 bin 74 kişinin ikinci doz, 2 milyon 301 bin 435 kişinin de üçüncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını belirten Yerlikaya, üçüncü doz aşı oranının yüzde 20,54 olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, "2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım." ifadelerini kullandı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

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