İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı çağrısı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı çağrısı Açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı çağrısı Açıklaması
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iki doz Kovid-19 aşısı olanlara 3. doz aşılarını da yaptırmaları çağrısında bulundu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iki doz Kovid-19 aşısı olanlara 3. doz aşılarını da yaptırmaları çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı dozu miktarlarını açıkladı.

Kentte, 21 Aralık itibarıyla 10 milyon 294 bin 738 kişinin birinci doz, 9 milyon 119 bin 74 kişinin ikinci doz, 2 milyon 301 bin 435 kişinin de üçüncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını belirten Yerlikaya, üçüncü doz aşı oranının yüzde 20,54 olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, "2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

 AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek

AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title