Vali Yerlikaya:

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu, Mehmed Özçay'ın Ağaç Portreleri Fotoğraf Sergisiyle açıldı. Açılışa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " 29 Ekim'de İstanbul'da ve tüm Türkiye'de büyük bir heyecan yaşayacağız" dedi.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, 2021-2022 Kültür Sanat sezonu Mehmed Özçay'ın Ağaç Portreleri Fotoğraf Sergisiyle başladı. Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri sanatçı Mehmed Özçay'ın Ağaç Portreleri Fotoğraf Sergisini gezdi. İstanbul Modern Folk Müziği Topluluğu Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki sanatseverlere müzik dinletisi sundu. Sergi açılışı katılımcıların yanı sıra, programa gelemeyenler için sanat merkezinin sosyal medya kanallarında canlı olarak yayınlandı.

"29 Ekim'de İstanbul'da büyük bir heyecan yaşayacağız"

Cumhuriyet Bayramı'nda kültür ve sanat anlamında büyük bir coşku yaşanacağını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2008-2009 takviminden itibaren Zeytinburnu ilçemiz kültür sanat hayatında mükemmel hizmetlere vesile oluyor. O günden bugüne kültür sanat dostlarını burada buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. 29 Ekim'de İstanbul'da ve tüm Türkiye'de büyük bir heyecan yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Kültür ve Turizm Bakanımızın da ekibiyle beraber çalışması şehrimizde Atatürk Kültür Merkezi'nin yepyeni mimari tasarımıyla Cumhuriyet Bayramımızın sevinciyle hep beraber arzı endam edecek" şeklinde konuştu.

"Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi Türkiye'nin kültür iklimine katkı sağlamış bir mekan"

Mehmed Özçay'ın önemli bir sanatçı olduğuna vurgu yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "2021-2022 kültür sanat sezonumuzu başlatıyoruz. Bu akşam çok özel bir sergi ile sezonu açıyoruz. Uluslararası üne ve kıymete sahip hat sanatçımız Mehmed Özçay Fotoğraf Sergisi'yle başlatıyoruz. Zeytinburnu Kültür Sanat, 2009 yılından bu yana kadar değişik etkinliklerle hem kendisinden bahsetmiş hem de Zeytinburnu'na, İstanbul'a, Türkiye'nin kültür iklimine katkı sağlamış bir mekan" ifadelerine yer verdi.

"Fotoğrafı kendi zevkim için çekiyorum"

Serginin planlı bir şekilde ortaya çıkmadığını söyleyen hat sanatçısı Mehmed Özçay, "Aslında bu sergi spontane gelişen bir sergi oldu yani bunu çok önceden, tasarlayarak yaptığım bir sergi olduğunu söyleyemem. Fotoğraf çekiyorum tabii ki, fotoğrafları her şeyden önce kendim için çekiyorum, kendi zevkim için çekiyorum. Serginin küratörlüğünü yapan değerli dostum Ömer Faruk Bey'in, bir akşam ona gönderdiğim fotoğraflar üzerine 'bunu bir sergi halinde haline getirelim' fikriyle ortaya çıktı" dedi. - İSTANBUL

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