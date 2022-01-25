Vali Yerlikaya "2 bin 716 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere, yurtlara yerleştirdik"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2 bin 716 kişinin otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2 bin 716 kişinin otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıymetli İstanbullular, Saat 03.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 2 bin 716 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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