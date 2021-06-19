Vali Yerlikaya: "18 Haziran itibariyle İstanbul'umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi"
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Vali Yerlikaya: "18 Haziran itibariyle İstanbul'umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi"

Vali Yerlikaya: '18 Haziran itibariyle İstanbul'umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 Haziran itibariyle İstanbul'da bin 361 metreküp müsilaj temizlendiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 Haziran itibariyle İstanbul'da bin 361 metreküp müsilaj temizlendiğini açıkladı.

Marmara Denizi'ni yer yer kaplayan müsilajı temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı paylaşımda temizlenen müsilaj miktarını açıkladı. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla, Marmara Denizi'nde müsilaj denetimi gerçekleştirildi. 18 Haziran itibariyle İstanbul'umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Vali Yerlikaya: '18 Haziran itibariyle İstanbul'umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi'
Vali Yerlikaya: '18 Haziran itibariyle İstanbul'umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi'
Vali Yerlikaya: '18 Haziran itibariyle İstanbul'umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi'
Vali Yerlikaya: '18 Haziran itibariyle İstanbul'umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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