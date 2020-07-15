VALİ YERLİKAYA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ
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VALİ YERLİKAYA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

VALİ YERLİKAYA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ
15.07.2020 07:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 07:24

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Beraberindekilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası kısmında bulunan anıta gelen Yerlikaya, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın okuduğu Kuran-ı Kerim'i dinledi ve yapılan duaya eşlik etti. Yerlikaya 15 Temmuz gecesi şehit olanların isimlerinin yazılı olduğu duvarın önünde dua ettikten sonra anıttan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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