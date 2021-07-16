Vali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın Ailesini Ziyaret Etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gecesi şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın anne ve babasını ziyaret etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gecesi şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın anne ve babasını ziyaret etti.
Vali Yerlikaya, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede;
"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank 15 Temmuz gecesi şehit olmuştu.
Şehidimizin muhterem annesi Fatma teyzemiz ve kıymetli babası Ali Haydar amcamızı ziyaret ettik, hayır dualarını aldık.
Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun. " ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn @varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank #15Temmuz gecesi şehit olmuştu????
Şehidimizin muhterem annesi Fatma teyzemiz ve kıymetli babası Ali Haydar amcamızı ziyaret ettik, hayır dualarını aldık.
Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun pic. twitter. com/dQxUvrf1wR
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 16, 2021 Bizi Takip Edin
Kaynak: Habermetre