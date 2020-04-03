VALİ YERLİKAYA: 126.349 VATANDAŞIMIZIN TEMEL İHTİYAÇLARI İLE BANKA VE DİĞER KURUM HİZMETLERİNİ... İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 112, 155 ve 156'yı arayan 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 112, 155 ve 156'yı arayan 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 112, 155 ve 156'yı arayan 141.116 vatandaşımız çağrısına cevap verdik. 126.349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile banka ve diğer kurum hizmetlerini karşıladık. 14.767 vatandaşımızın ise bilgi talebini karşıladık." dedi.

Yerlikaya'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: "İçişleri Bakanlığımızca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, il ve ilçelerimizde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Öncelikli risk grubundaki vatandaşlarımızın; 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular, 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerimize yönlendiriliyor. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay ve gönüllü sivil toplum kuruluş çalışanları tarafından vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları ivedilikle karşılanıyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten, bugün saat 09.00'a kadar "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141.116 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 126.349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. Bilgi edinmek amacıyla çağrı merkezlerimizi arayan 14.767 vatandaşımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Valiliğimiz koordinasyonunda, İl ve İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için Kaymakamlıklarımız, Polisimiz, Jandarmamız, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular çok değerli bir dayanışma ve yardımlaşma sergiliyor. "Vefa" çalışmalarında görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına teşekkür ediyoruz. Evlerinde kalan kıymetli büyüklerimize ve alınan tedbir ve çalışmalarımıza destek olan bütün İstanbullulara ayrıca teşekkür ediyorum."

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Kaynak: DHA