Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız - Haberler
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Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu belirterek, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu belirterek, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir gün içinde gelen ortalama çağrı sayısını paylaştı. Yerlikaya gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu vurguladı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 55 bin çağrı alıyor. Bu acil çağrıların yüzde 55'i ise asılsız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken 112'yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim." ifadeleri yer aldı.


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Haber: Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız - Haberler
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