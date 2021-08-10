Vali Yazıcı Yangın Bölgesinde Çalışmalara Devam Ediyor

Tüm haberler için tıklayınız...Vali Ersin Yazıcı yangın bölgesinde görev yapan ekipleri denetlemeye, çalışmaları incelemeye ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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Vali Ersin Yazıcı yangın bölgesinde görev yapan ekipleri denetlemeye, çalışmaları incelemeye ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Manavgat'ta çalışmalarına devam eden Vali Yazıcı ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yangın koordinasyon ve değerlendirme toplantısına katıldı. Ardından Azerbaycanlı iş inanlarının yardımlarını kabul etti ve son olarak yangın bölgesinde görev yapan TOMA'ları uğurladı.

Yaraların Sarılması İçin Devlet Tüm İmkanlarıyla Sahada

Vali Ersin Yazıcı ve Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Manavgat Ulualan'da Yangın Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Antalya'da yangının söndürüldüğü, 2 gün önce yağan yağmurun soğutma çalışmalarına önemli katkı sunduğu, Yangından etkilenen 59 mahalle, 3. 231 bina toplam etkilenen 6. 359 konut olduğu belirtildi.

Ağır hasarlı binaların yıkılıp yenilerinin yapılacağı ve az hasarlı binaların onarımı için devlet desteği verileceğinin açıklandığı toplantıda vatandaşların geçici barınma ihtiyacı için de bölgeye 400 AFAD konteyneri getirildiği ifade edildi.

1. 238 hanede maddi zarara sebep olan ve toplam 34 milyon 596 bin TL'lik zarar tespiti yapılan Antalya yangın bölgelerinde 1. 052 kişiye 25 milyon 753 bin TL ödendiği ve Yangında 45 işyerinin zarar gördüğü ve onların da ödemelerinin başlandığı belirtildi.

Ayrıca yangında 93 aracın hasar gördüğü, bu araçlardan 16 tanesinin de traktör olduğu, 4 traktörün vatandaşlara teslim edilirken diğerlerinin de en kısa zamanda karşılanacağı, araç hasarının toplamı 2 milyon 55 bin TL ve bunların 1 milyon 362 bin TL'sinin vatandaşlara verildiği belirtildi. Yine hayvancılık alanında 11 milyon TL zararların tespit edilirken bunların ayni veya nakdi olarak karşılanacağı toplantıda konuşulan diğer maddeler arasında yer aldı.

Azerbaycanlı Kardeşlerimizden 100 Bin TL Yardım

Türkiye Mezunu Azerbaycanlı İş ve Bilim İnsanları Platformu Antalya Valiliği'nin başlattığı Orman Yangını Yardım Kampanyasına 100 bin TL bağışladı.

Toplantının ardından Antalya'daki yangınlar için bağış yapan Azerbaycanlı İş ve Bilim İnsanlarıyla bir araya gelen Vali Yazıcı "İki devlet, tek millet anlayışını kendilerine şiar edinen, Türkiye'mizin iyi gününde, kötü gününde her zaman yanında olan Azerbaycanlı dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Türkiye Mezunu Azerbaycanlı İş ve Bilim İnsanları Platformu, Türkiye'de eğitimini almış şimdi de iş hayatının çeşitli sektörlerinde çalışan Azerbaycanlılar adına 100. 000 TL'lik bir yardımda bulundu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bizi düşünüyor olması, zor zamanımızda yanımızda olması bizleri gururlandırıyor. Bu zor günde yanımızda olan Uygar Bey ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günler bitecek, Manavgat normal haline dönecek. Bir yandan da bu tür yardımları vatandaşlarımıza ulaştırırken, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tamamlamak adına tüm ekiplerimizle zarar gören bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fiziki anlamda da birçok iş yapıldı. Çiftçilerimiz, vatandaşlarımız en kısa sürede normal yaşamlarına dönecekler. " ifadelerine yer verdi.

TOMAlar Alkışlarla Uğurlandı

Vali Yazıcı Yangın Söndürme ve Soğutma Çalışmalarına Destek İçin Antalya'ya Gelen TOMAları Görev Bölgelerine Uğurladı.

Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınarak söndürülmesine, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları bünyesinde hizmet veren TOMA'larla da katkı sunuldu.

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasıyla Manavgat Kapalı Cuma Pazarı'nda TOMA personeli için uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, Vali Ersin Yazıcı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve görevli TOMA personeli katıldı.

Türkiye'nin dört bir tarafından TOMA'ların yangını söndürmek için Antalya'ya geldiğini belirten Vali Yazıcı, "Türkiye'de tarihin en büyük yangınlarından birini yaşadık. Çok büyük bir afetti, Allah bir daha göstermesin. Maalesef bu afette can kayıplarımız oldu. Vefat edenlere Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz devlet millet el ele büyük bir fedakarlıkla bu yangınları söndürmek için mücadele ettik. Emniyet ve Jandarma personelimiz de söndürme çalışmalara katkı sundu. TOMA'ların yangına müdahalede çok önemli bir rolü oldu. Sizler farklı şehirlerden gelerek bu süreçte TOMA'larla mücadelemize katkı sundunuz. Emek vererek, risk alarak bölge insanına sunduğunuz her türlü hizmetten dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Görevlerinizde kolaylıklar ve başarılar dileriz. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından, söndürme çalışmalarına destek veren emniyet müdürlüklerinden 50 ve jandarma komutanlıklarından 3 TOMA ve 130 personeli görev yaptıkları illere uğurlandı. Yangın Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor 01 Yangın Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor 02 Yangın Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor 03 Yangın Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor 04 Yangın Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor 05 Yangın Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor 06 Yangın Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor 07

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Kaynak: Habermetre