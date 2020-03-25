Vali Yazıcı Vefa Sosyal Destek grubunu ziyaret etti
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Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel

Vali Yazıcı Vefa Sosyal Destek grubunu ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilmesinin ardından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını inceledi.

25.03.2020 20:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:54
Vali Yazıcı Vefa Sosyal Destek grubunu ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilmesinin ardından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını inceledi.

Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Yazıcı, gelen yardım taleplerinin değerlendirilmesi süreci hakkında bilgi aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu kapsamda Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret eden Vali Yazıcı, görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Devlet olarak hep birlikte atlatacağız

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Yazıcı, "Devlet olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumaktan başka bir önceliğimiz yok. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihtiyaçlarını talep etmekte ve daha sonra talepler oluşturulduktan sonra İlçe Vefa İletişim Merkezlerine iletilmektedir. Bu merkezlerimizden de vatandaşlarımıza ivedilikle yardımcı olunuyor. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Yaşlılarımıza evde kalmaları gerektiğini söylerken saygı ve nezaket çerçevesine dikkat edelim. Takdire şayan hizmet anlayışıyla gece gündüz demeden çalışan tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hayat eve sığar, Evde kal Balıkesir."ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı'ya bu ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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