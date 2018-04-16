Vali Yazıcı Turizm Haftasını Kutladı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, her yıl 15- 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle bir kutlama bir mesajı yayımladı. Vali Yazıcı, mesajında Balıkesir'i görmeyen herkesi, doğanın, tarihin ve kültürün ışıklarını Balıkesir'de yeniden keşfetmeye davet etti.

Vali Yazıcı 42. Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında 4 mevsim turizmin dolu dolu yaşanabileceği bir Balıkesir için çalıştıklarını vurgulayarak, "Ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründen ilimizin de yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İlimiz, eşsiz doğal güzellikleri, tarihsel dokusu ve kültürel zenginlikleri, bereketli toprakları, sağlık ve termal turizmi, kış turizmi, konuksever insanları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, turizmin çeşitlendirilebilir anlamda çoğaltılması ilimize değer katacaktır. İlimizin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması yönünde önemli adımlar atılmış, Balıkesir'i ülke turizmi içinde farklı ve nitelikli bir konum kazandırarak turizm sektöründe marka yapmak amacıyla Valilik olarak her türlü gayreti göstermekteyiz" dedi.

"Herkesi tatil için Balıkesir'e davet ediyoruz"

Balıkesir'in gerçekleştireceği kararlı atılımlarla turizm sektöründe haklı yerini mutlaka alacağını ifade eden Vali Yazıcı, "Bacasız Sanayi olarak tanımlanan ve her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Turizm Haftası' dolayısıyla İlimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Balıkesir'i görmeyen herkesi, doğanın, tarihin ve kültürün ışıklarını Balıkesir'de yeniden keşfetmeye davet ediyorum. Ayrıca, 2018 turizm sezonunun ülkemize, milletimize ve turizm sektöründe yer alan otel, acente ve tüm işletmelere bereketli olmasını dilerim" dedi. - BALIKESİR