Vali Yazıcı: " Turistlerin Antalya'yı tercih etmesi için kentin güvenliği kadar güvenlik algısı da önemli"
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Vali Yazıcı: " Turistlerin Antalya'yı tercih etmesi için kentin güvenliği kadar güvenlik algısı da önemli"

Vali Yazıcı: ' Turistlerin Antalya'yı tercih etmesi için kentin güvenliği kadar güvenlik algısı da önemli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turistlerin Antalya'yı tercih etmesi adına Antalya'nın güvenliği kadar güvenlik algısının da çok önemli olduğunu belirterek " Biz şehrimizin tanıtımını yaparken bu ziyaretçilere bu şehrin güvenli olduğu algısını da vurguluyoruz.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turistlerin Antalya'yı tercih etmesi adına Antalya'nın güvenliği kadar güvenlik algısının da çok önemli olduğunu belirterek " Biz şehrimizin tanıtımını yaparken bu ziyaretçilere bu şehrin güvenli olduğu algısını da vurguluyoruz." dedi.

Antalya Valisisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında kabul edip yeni görevinde başarılar diledi.

"Antalya dünyanın en güvenilir şehirlerinden"

Görüşmede, Antalya'nın dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri olduğuna vurgu yapan Vali Ersin Yazıcı, "Bizim görevimiz bu şehirdeki huzur ve güvenliği sağlamak. Antalya bir dünya şehri, ülkemizin turizm başkentidir. Biz sadece bu şehirde yaşayan iki buçuk milyon insanın güvenliğinden sorumlu değiliz. Her sene yurtdışından milyonlarca misafir ağırladığımız şehrimizde misafirlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde tatillerini yaparak ülkelerine memnun bir şekilde dönmelerini sağlamak da bizim görevimiz. " dedi.

Güvenlik algısı önemli

Bu misafirlerin şehrimizi tercih etmesi adına Antalya'nın güvenliği kadar güvenlik algısının da çok önemli olduğuna işaret eden Vali Yazıcı, "Biz şehrimizin tanıtımını yaparken bu ziyaretçilere bu şehrin güvenli olduğu algısını da vurguluyoruz. Turizm bölgelerimizin birçoğu da Jandarmanın yetki ve sorumluluk alanlarında yer alıyor. Buradaki personelimizin imajı, tutumu ve nitelikli olması çok önemli. Yabancı misafirlerimize karşı Türk askerini temsil ettiklerinin bilincinde olmaları gerekiyor. Bu yüzden bizlere çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu şehirde yaşanacak en küçük bir talihsiz olay, en küçük bir iletişim sorunu dahi sadece şehrimizin değil Türkiye'nin imajını da zedeler. Bu sebeple görevimizi ifa ederken büyük bir hassasiyet göstermeliyiz. Siz de tecrübeli bir generalimiz olarak Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevinden şehrimize İl Jandarma Komutanı olarak atandınız. Ben görevinizi en iyi şekilde ifa edeceğinize inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Görevinizde kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Yazıcı: " Turistlerin Antalya'yı tercih etmesi için kentin güvenliği kadar güvenlik algısı da önemli" - Haberler
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