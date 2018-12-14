Vali Yazıcı "Sadece Bir Devlet Binası Olmayacak."

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Gömeç Müftülük Hizmet Binası ile öğrenci yurdunun temel atma törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Gömeç İlçe Müftüsü İsmail Yıldız, yeni hizmet binası ile ilgili bilgiler verdi.

Açılış konuşmasından ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Vali Ersin Yazıcı, "Bugün burada çok hayırlı bir hizmetin başlangıcını hep beraber yapacağız. Gömeç ilçemize yakışacak, din hizmetlerini en güzel şekilde yürütmesini sağlayacak ve çocuklarımız için tasarlanmış yurt binası temelini hep birlikte atacağız. Temelini atacağımız müftülük hizmet binamız, sadece bir devlet binası olmayacak. Aynı zamanda şehrimizin dini hayatına, manevi hayatına yön veren bir merkez olacak. Milletimizin geleneklerine adetlerine uygun hizmeti en kısa sürede tamamlamış ve hayata geçirmiş olacağız. İnşallah bugün temelini atacağımız bu binayı en kısa sürede hizmete açarak din hizmetlerini en güzel şekilde sunmaya devam edeceğiz. Bu tesise emek ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan, hizmetlerimizi daha iyiye taşıyacak müftülük binamızın temelini sizinle birlikte atmaktan memnuniyet duydum."dedi.

Gelenek ve geleceğin bir arada yoğrulduğu yeni bir nesil için pek çok yatırım ve hizmet yaptıklarını ifade eden Vali Yazıcı, gençlerin eğitimine çok önem verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın okuduğu dualar eşliğinde İlçe Müftülüğü Yeni Hizmet Binası'nın temeli başta Vali Ersin Yazıcı, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ve Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan olmak üzere protokol üyelerinin hep birlikte ilk harcı koyması ile atıldı. - BALIKESİR