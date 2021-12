Vali Yazici, Pitbull Saldirisi Sonucu Yaralanan Asiye'nin Ailesini Hastanede Ziyaret Etti

GAZİANTEP (Habermetre) - Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Ersin Yazıcı, Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyat edilen Asiye Ateş'in ailesini ziyaret etti. Asiye'nin babası Hüseyin Ateş'e geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yazıcı, her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Vali Ersin Yazıcı, 22 Aralık günü Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan ve sonrasında Antalya'ya sevk edilerek Akdeniz Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Asiye Ateş'in ailesini ziyaret etti. Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirilen Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından dün doku nakli gerçekleştirilen Asiye Ateş'in ailesini ziyaret eden Vali Yazıcı, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başarılı Bir Operasyon Geçirdi

Asiye ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinden detaylı bilgi alan Vali Yazıcı; "Asiye kızımızın ailesini ziyaret ettik. Burada olan annesi, babası, dedesi ve halasına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Moraller iyi şükürler olsun. Dün kızımız başarılı bir operasyon geçirdi. Kızımız şu anda henüz uyandırılmadı. Bu akşam veya yarın uyandırılması planlanıyor. Ömer Hocam başarılı bir operasyon olduğunu söyledi. Ama tabi ki çok ciddi doku zedelenmeleri ve doku kayıpları olduğu için önümüzdeki aylarda ve süreçlerde yeni operasyonlar yapılması gerekecek. Ailemizin durumu iyi, moralleri iyi. Biz de cuma gecesinden bu yana kendileriyle ilgileniyoruz. Şehrimizde misafir ediyoruz. İnşallah böyle bir olayı bir daha yaşamayız. Bu konuda herkesin çok dikkatli olmasını istiyoruz. Hayvan severlerin de hayvanı olanlarında bu konuda hassas ve dikkatli olması gerektiğini değerlendiriyoruz. Güzel günler Asiye'mizi bekliyor. Aile de biz de böyle inanıyoruz. Başarılı bir operasyon geçirdi. Akdeniz Üniversitesi'nin bu konudaki en iyi yer olduğunu, Ömer Hocamızın bu konuda dünya çapında uzman olduğunu hepimiz biliyoruz. Hocamıza da üniversitemizde güveniyoruz. İnşallah Asiye kızımız güzel günleri görecek. " ifadelerini kullandı.

Devlet Olarak Her Zaman Yanlarındayız

Devlet Olarak Her Zaman Yanlarındayız

Devlet olarak ailenin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Vali Yazıcı; "Devlet olarak ailemizin her zaman yanındayız. Allah bir daha böyle olaylarla karşılaştırmasın. Dün de Ömer Hocamızla konuştuk ve kızımızla ilgili güzel haberler i aldık. İnşallah kızımız daha da iyiye gidecek ve güzel haberler ini hep birlikte alacağız. Biz, ailemiz Antalya'ya geldiğinden beri iletişim içindeyiz. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız. Üniversitemiz gerekli her şeyi yapıyor. Gaziantep'ten geldiklerinden bu yana sürekli arkadaşlarımız kendilerine yardımcı oluyorlar. İnşallah kızımız da en kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Tekrar çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. " diye konuştu.

