Vali Yazıcı'nın çağrısına Davut Çetin'den destek
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Vali Yazıcı'nın çağrısına Davut Çetin'den destek

Vali Yazıcı'nın çağrısına Davut Çetin'den destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için yapılacak alışverişlerde yerel işletmelerden yapılması çağrısına destek olunması gerektiğini belirterek, "Tüm hemşehrilerimize alışverişlerini yerel...

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için yapılacak alışverişlerde yerel işletmelerden yapılması çağrısına destek olunması gerektiğini belirterek, "Tüm hemşehrilerimize alışverişlerini yerel işletmelerden yapmaları çağırısında bulunuyoruz" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından" Alışverişimizi Esnaftan Yapalım, Esnafımıza Sahip Çıkalım" çağrısıyla başlatılan ihtiyaç sahipleri için yapılacak alışverişlerin yerel firma ve esnaftan yapılmasına ATSO Başkanı Davut Çetin'den destek geldi.

Başkan Davut Çetin, Vali Ersin Yazıcı'nın çağrısının pandemi nedeniyle zor günler yerel işletme sahipleri için önemli olduğunu vurguladı. Çetin "Pandemi sürecinde yerel işletmelerimiz için Odamızın çağrısıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu ile tüm SİAD'larla birlikte 'Haydi Antalya, Alışverişlerinde Yerel İşletmeleri Tercih Et. Hemşehrini Koru, Ticareti Koru Antalya'mızı Koru' kampanyasını düzenledik. Şimdide Valimiz Ersin Yazıcı tarafından başlatılan Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahipleri için yapılacak ayni yardımları hazırlarken yerel işletmelerin tercih edilmesi önerisine Oda olarak destek veriyoruz. Bu çağrı paranın Antalya ekonomisi içinde kalması ve yerel ticaretin desteklenmesi için oldukça önemlidir. Tüm hemşehrilerimize alışverişlerini yerel işletmelerden yapmaları çağırısında bulunuyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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