Vali Yazıcı: "Milyonların güvenliği sizin kontrolünüzde"
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Vali Yazıcı: "Milyonların güvenliği sizin kontrolünüzde"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanlığı'nı inceleyip, komutanlığın iş ve işleyişi ile kent güvenliği hakkında bilgi aldı.

Vali Yazıcı:
24.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:00

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanlığı'nı inceleyip, komutanlığın iş ve işleyişi ile kent güvenliği hakkında bilgi aldı. Antalya'da milyonların güvenliğinden sorumlu bir İl Jandarma Komutanlığı olduğuna dikkat çeken Yazıcı, "Hiçbir zaman sorumluluğumuzun sadece ille, ilçeyle, karakolla kalamadığının bilincinde olmalıyız. Sorumluluk alanımızın, üzerimizdeki vazifenin, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsil ettiğinizi asla unutmayarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve kısım amirleriyle selamlaşan Vali Ersin yazıcı Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından komutanlığın işleyişi asayiş ve kent güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Jandarma teşkilatının Antalya'da çok önemli bir misyonu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, jandarma teşkilatıyla birlikte bu şehre hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Beraber çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi Antalya'da, misafirlerin güvenliklerinden tereddüt etmeden tatil yapmaları gerektiğini önemine Yazıcı, "Bu tereddüdün olmamasını sağlamak, bu ülkenin bu şehrin güvenli bir şehir olduğunu, bütün dünyaya göstermek asli vazifemiz. Hepiniz Antalya'da görev yaparken aslında Jandarma Genel Komutanlığı'nın bir yurt dışı temsilcisi sorumluluğuyla görevinizi icra etmelisiniz. İnanıyorum ve biliyorum ki Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki her arkadaşımız bu bilinçle çalışıyor. İşçisinden, jandarma komutanına kadar aynı gayretle aynı samimiyetle ve sorumlulukla inşallah beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Jandarma teşkilatı Antalya'da dünyaya hizmet veriyor

Jandarmanın görev bölgesinde 642 bin ikamet eden vatandaş olsa da, Antalya'da milyonların güvenliğinden sorumlu bir İl Jandarma Komutanlığı olduğuna dikkat çeken Yazıcı, "Hiçbir zaman sorumluluğumuzun sadece ille, ilçeyle, karakolla kalamadığının bilincinde olmalıyız. Sorumluluk alanımızın, üzerimizdeki vazifenin, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsil ettiğinizi asla unutmayarak, yolumuza devam edeceğiz. Çünkü dünyanın Türkiye'de en çok bildiği iki şehir var. İstanbul ve Antalya. Dolayısıyla Jandarma Teşkilatı olarak burada dünyaya hizmet sunuyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini siz temsil ediyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

"Hizmetlerin üstünlüğü olmaz sadece önceliği olur"

Mülki idare amirlerinin görev tanımında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamanın olduğunu belirten Yazıcı, "Bunu yaparken bazı öncelikler var. Şunu hepimiz biliyoruz. Devleti bir çarka benzetirsek çarkın dönebilmesi için en küçük dişliye de ihtiyacımız vardır. Bir hizmetin diğerinden bir üstünlüğü olmamakla birlikte önceliği mutlaka olmaktadır ve güvenlik benim için her zaman ön plandadır. İnsanoğlunun yaşamı için fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelen şey güvenliktir ve güvenlik insanoğlunun vazgeçilmezidir" ifadelerini kullandı.

"Bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz"

Antalya Jandarma Komutanlığının işini iyi yaptığına inandığını kaydeden Yazıcı, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Gelmeden aldığım bilgiler ve sunumdan edindiğim bilgilerle gördüm ki bu işi güzel yapıyorsunuz. Daha da güzelleştireceğiz. Bu güzide teşkilat benim de desteğimle yoluna devam edecek. Hep birlikte bu şehre hizmet etmeye bu şehirdeki insanlara güven vermeye, haine, hırsıza arsıza da korku vermeye devam edeceğiz. Ben önümüzde ki süreçte her daim yanınızda olmaya size destek verip motivasyonunuzu arttırmak için elimden gelen tüm gayreti göstermeye tüm samimiyetimle devam edeceğim. Her türlü sıkıntınızda sorununuzda yanınızda beni göreceksiniz. Haklı olduğunuz her mevzuda yanınızda beni bulacaksınız. İşinizi yapmaktan korkmayınız. Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarını uygulamaktan çekinmeyiniz. Adalet terazisini lütfen bozmayınız. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Görevimizi ciddiyetle samimiyetle güven verecek şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yolunuz bahtınız açık olsun" - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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