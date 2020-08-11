Vali Yazıcı, Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Antalya Valisi Ersin Yazıcının kentte Kovid-19 denetimlerinde bulunması Vali Yazıcı'nın vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarması Vali Yazıcı'nın açıklaması ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte Kovid-19 denetiminde bulundu.
11.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:04
Antalya Valisi Ersin Yazıcının kentte Kovid-19 denetimlerinde bulunması
Vali Yazıcı'nın vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarması
Vali Yazıcı'nın açıklaması ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte Kovid-19 denetiminde bulundu.
Kaynak: AA