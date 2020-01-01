Vali Yazıcı İŞKUR'u ziyaret etti

01.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:03

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni binasına taşınma işlemi tamamlanan İŞKUR binasını ziyaret etti.



Vali Ersin Yazıcı, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğe gelişinde İl Müdürü Nazım Balcı ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Yazıcı, müdürlük birimlerini gezerek incelemelerde bulundu. Bina ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, kurumun genel işleyişi, iş gücü piyasası, iş başvuruları, istihdam için verilen destekler, işverenlerle yapılan görüşmeler ve yapılması planlanan projeler hakkında Vali Yazıcı'ya bilgiler verdi. Kuruma gelen vatandaşlarla da sohbet eden Vali Yazıcı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.



Vali Yazıcı, "İşçi ve işvereni buluşturuyor"



İŞKUR Müdürlüğünün en önemli rolünün işveren ile işçi arasında aracılık yapmak olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, işçiyle işvereni bilgilendiren İŞKUR Müdürlüğünün hangi alanda olursa olsun mesleki eğitimle kaliteli iş gücü oluşturmada önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Vali Yazıcı, İŞKUR'un önemli bir kurum olduğunu belirterek, "Kurumda iş ve meslek danışmanları var. Müracaat edenlerle ilgilenerek insanları kabiliyetlerine göre yönlendiriyor. Gerektiğinde kurslara yönlendirme yaparak sertifika almalarını sağlayıp daha kolay iş bulmalarına yardımcı oluyorlar. İşin diğer tarafındaki işverenlerin ihtiyaçları konusunda taleplerini dinleyerek iş arayan işçi ile işvereni buluşturuyorlar" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA