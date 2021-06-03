Vali Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürünü Kabul Etti
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Vali Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürünü Kabul Etti

Vali Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürünü Kabul Etti
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Tüm haberler için tıklayınız...Vali Ersin Yazıcı, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanan Dr. Candemir Zoroğlu'nu kabul etti.

Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Ersin Yazıcı, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanan Dr. Candemir Zoroğlu'nu kabul etti.

Turizmin başkenti Antalya'ya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili olarak görevlendirilen Zoroğlu'na görevinde başarılar dileyen Vali Yazıcı; "Bildiğiniz gibi Antalya turizmin başkenti. Antalya'mız eşsiz iklimi ve doğal güzellikleriyle adeta bir yeryüzü cenneti. Birçok medeniyetin eserlerini içinde bulunduran, en çok antik kente sahip şehir. Zengin bir tarihi ve kültürel mirası içinde barındıran şehrimizde çok sayıda tarihi eser mevcut. Geçen yıl pandemiden dolayı tüm dünyada olduğu gibi bizde de olumsuzluklar yaşandı. Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere yaklaşık 20 milyon turist ağırladık. Güvenli turizm sertifikasıyla hizmet üreten otellerimiz sayesinde pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik. Geçen seneki bu başarılı çalışmalardan dolayı bu sezona daha ümitle bakıyoruz. Bu konuda çok büyük bir potansiyelimiz var. Onun için elimizde bulunan potansiyelleri değerlendirerek coğrafyamızın bize sunduğu avantajlarımızı mutlaka ön plana çıkarmalıyız. Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. " dedi.

İyi dilekleri için Vali Yazıcı'ya teşekkür eden Zoroğlu; "Antalya'nın potansiyelini bilmemek mümkün değil. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. " dedi.

Dr. Candemir Zoroğlu Kimdir

Candemir Zoroğlu 1982 yılında Bursa'da doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. 2014 yılında Ankara Üniversitesi'nde tamamladığı çalışmasıyla Doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. 2007 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çeşitli birim ve kademelerde görev yapan Candemir Zoroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı temsilen UNESCO, Avrupa Konseyi ve Milletlerarası Müzeler Konseyi'nin toplantılarında konuşmacı ve delegasyon üyesi olarak görevlendirilmiş, farklı ülke ve kurumlarla yürütülen müzakerelerde heyet üyesi olmuştur. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır. Evli ve bir çocuk babası olan Zoroğlu iyi derecede İngilizce bilmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu

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Kaynak: Habermetre

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