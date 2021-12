Vali Yazıcı Göçmenler Günü'nü Kutladı

Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Ersin Yazıcı 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programına katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, Türk milletinin misafiri seven, merhametli insanlar olduklarını vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen programa Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Derya Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve yerleşik yabancılara yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı.

Misafiri Seven Merhametli İnsanlarız

Antalya'da yaşayan tüm göçmenlerin Göçmenler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Vali Ersin Yazıcı; "Biz Türk milleti olarak bizimle birlikte yaşamak isteyenlere karşı her daim misafirperver olduk. Bu manada milletimizle gurur duyuyorum. Biz 'Yaradan'dan Ötürü Yaratılanı Sevme' düsturuyla hareket ediyoruz. Türk milleti, tarihi boyunca sınırlarımız içerisinde yaşamak isteyen herkese kucak açtı. Tek kuralımız vardır, bize hainlik etmesin ya da bize hainlik edenlerle işbirliği içinde olmasınlar. Türk milleti olarak dili, dini, ırkı, mezhebi farklı olan her çeşit insanla barış halinde yaşadık. Onların yıllar sonrasında bile milletimize karşı sevgi ve saygılarını her daim gördük. Biz misafiri seven merhametli insanlarız. Bize yapılan iyiliği de asla unutmayız. " dedi.

Yolumuzu Birlikte Yürümeye Devam Edeceğiz

Vali Yazıcı; "Hukuk çerçevesinde işlerimiz yürüyecek, Göç İdaresi bu manada size her türlü desteği sağlayacak ve eğitim verecek. İnşallah herkesin daha mutlu ve memnun olduğu adaletli bir yerde yaşayacağız. Hep iletişim halinde olacağız. İnsani ihtiyaçları giderme, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi konularda her zaman yanınızdayız. Sevgi ve saygıyla yolumuzu birlikte yürümeye devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları Antalya'da yaşamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Antalya'nın kendilerine verdiği değer ve güvenden dolayı Vali Ersin Yazıcı'ya teşekkürlerini sundular. Vali Yazıcı Göçmenler Gününü Kutladı 01 Vali Yazıcı Göçmenler Gününü Kutladı 02 Vali Yazıcı Göçmenler Gününü Kutladı 03 Vali Yazıcı Göçmenler Gününü Kutladı 04 Vali Yazıcı Göçmenler Gününü Kutladı 05

Tüm haberler için tıklayınız...

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet