Vali Yazıcı: " Gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiği kadındır."
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Vali Yazıcı: " Gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiği kadındır."

07.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:47
Vali Yazıcı: 'Gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiği kadındır.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı bir toplumun kadına verdiği değerin, karakterine ışık tutacağını belirterek " Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendirerek, daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı bir toplumun kadına verdiği değerin, karakterine ışık tutacağını belirterek " Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendirerek, daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur. Gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiği kadındır. " dedi.

Vali Ersin Yazıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yayınladığı mesajda bugünün Türkiye'sinde kadınların eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk Milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olduğunu hatırlattı.

"Cennet anaların ayakları altındadır." anlayışındaki bir medeniyetin ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." düsturunun takipçisi olaraklarını kaydeden Vali Yazıcı " Kadını her zaman ve her zeminde baş tacı eden, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Kadınlarımızın toplumumuzdaki hak ettiği saygınlığa kavuşmaları için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü gayreti göstereceğiz. Türk kadınının başarılarını her alanda desteklemeye kararlıyız. Şehitlerimizin emanetleri anneleri ve eşleri başta olmak üzere sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum " ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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