Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyaret Etti

Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Tüm haberler için tıklayınız...Vali Yazıcı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Enelsa firmasını ziyaret etti.

Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Yazıcı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Enelsa firmasını ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel elektronik üzerine faaliyet yürüten Enelsa Firmasını ziyaret eden Vali Yazıcı, Şirket Yöneticileri Ömer Bacanak ve Rahmi Kökçen'den tamamen yerli üretim dozaj pompası ve havuz kontrol cihazları hakkında detaylı bilgi aldı.

Ülkemizde son dönemlerde bilimsel alt yapının desteğiyle katma değeri yüksek ürünler ortaya konulduğunu söyleyen Vali Yazıcı; "Her zaman dediğimiz gibi yerli teknoloji ve yaratıcı çalışmalarla kendi imzamızı taşıyan ürünlerimizi üreteceğiz. Bu ürünler dünyada aranır hale gelinceye kadar çok çalışmaya devam edeceğiz. Enelsa Endüstriyel Elektronik gibi yerli ve milli üretim yapan firmalarımızın sayısının her geçen gün hızla arttığını görmekten de büyük gurur duymaktayız. Başarılarınızın devamını dilerim. " ifadelerini kullandı.

Vali Ersin Yazıcı'yı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Enelsa Yöneticisi Ömer Bacanak ise; "1994 yılında Antalya Elektrik Bobinaj ismiyle ticari faaliyetlerine başladıklarını ifade ederek, 2004 yılında şirketin isminin Enelsa olarak değiştiğini ve şu an itibarıyla 3500 m2 kapalı alan toplamda 6250 m2'lik büyük bir tesiste 90'ı aşkın profesyonel çalışanlarla Antalya'mız ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. " dedi. Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyareti 01 Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyareti 02 Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyareti 03 Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyareti 04

Tüm haberler için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Adnan Menderes Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 22:27:43. #1.13#

title