Vali Yazıcı: "Dönüş yolunda dikkatli olun"

BALIKESİR - Balıkesir'de Kurban Bayramı nedeniyle Öğretmen Evinde resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 9 günlük bayram tatili nedeniyle sahildeki turistik ilçelerde ciddi yoğunluk yaşandığına değinerek güvenlik, asayiş ve sağlık yönünden her türlük tedbirin alındığını belirtti. Vali Yazıcı sürücülere dönüş yolunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Balıkesir'de resmi bayramlaşma töreni Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. Vali Ersin Yazıcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, Balıkesir Milletvekilleri, İlçe belediye başkanları STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Ersin Yazıcı tüm Balıkesirlilerin ve İslam aleminin kurban bayramını tebrik ederek "Kesmiş olduğumuz kurbanların ibadet yerine geçebilmesi için fakir fukara unutulmaması gerekir ve kurbanlarımızı fakir fukaraya dağıtmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 9 günlük bayram tatilinde bizi çok üzen olaylar oluyor. Trafik kazaları canlara mal oluyor. Lütfen herkes dönüş yolunda da çok dikkatli olsun, bayramımız zehir olmasın. Kurallara uyalım acele etmeyelim, tatlı günlerimiz acı ile sonuçlanmasın istiyoruz. Ben tüm İslam aleminin kurban bayramını tekrar tebrik ediyorum. Balıkesirli hemşehrilerime de iyi bayramlar diliyorum. Ziyaret etmediğimiz hasta yaşlı kimsesiz kalmasın"dedi.

9 günlük bayram tatili nedeniyle Balıkesir'in sahilde bulunan turistik yerlerin nüfusunun 10 kat arttığına değinen Vali Yazıcı "Güvenlik ve asayiş yönünden gerekli tedbirleri aldık, bir sıkıntımız yok. Sağlıkla ilgili bir takım taleplerimiz oluyor. Biz onunda tedbirlerini aldık. Güvenlik ve sağlık konusunda bölgede hazır vaziyetteyiz yeterince takviyemizi yaptık. Ama çok ciddi bir yoğunluk var, insanların trafikte biraz sabırlı olmalarını istiyoruz. O kalabalığın içinde birbirlerini üzmemelerini bayramı bayram tadında yaşamalarını istiyoruz. Şükürler olsun bütün turizm tesislerimizde dolu gözüküyor buda ilimiz adına sevindirici"şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise "Herkesin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar bizim kardeşlik, dayanışma ve paylaşma günlerimiz. Sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltıyoruz. Balıkesir'in bütün dinamikleri burada. Balıkesir bir turizm şehri aynı zamanda bayram vesilesiyle tatilde 9 gün olunca yerli turistler başta olmak üzere bir hayli akın oldu. Yaklaşık olarak 1,5 milyon nüfus geldi. Bununla ilgili gerek valiliğimiz gerekse Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz gerekli tedbirleri aldık. Halkımızın mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir'de daha rahat tatil yapabilmesi ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle seyahat ederken kurallara uymasını rica ediyorum. Bayram zehir olmasın. Bayramda savaşta kaybettiğimiz insan kadar insan kaybediyoruz buda bizleri üzüyor. En büyük eksiklik ve hatada sürücülerden kaynaklanıyor. Acele giden eceler gider lütfen kurallara uysunlar. Ben herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, etrafımıza dünyamıza barış ve huzur getirmesini diliyorum"dedi.