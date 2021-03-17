Vali Yazıcı, Dokumapark'ta yeni projelerle ilgili incelemelerde bulundu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet döneminin önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan eski Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'na inşa edilen yeni park alanında incelemelerde bulundu.

İncelemelerine ilk olarak eski dokuma fabrikasının idari binasına kurulan "Bir Zamanlar Antalya Müzesi" ile başlayan Yazıcı, parkın Antalya için çok güzel bir proje olduğunu ve hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sergilenen eserlerin Antalya'ya kazandırılmış olmasının önemine dikkati çeken Yazıcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Antalya ve Dokuma Fabrikası'nın hatıralarının yaşatıldığı müzede, kente dair önemli değerler sergileniyor. Ziyaretçilere kentin dününden bugününe dair bilgiler sunuluyor.

Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan müzede, şehrin tarımından turizmine, kültüründen tarihine, antik kentlerinden yaşam biçimine dair Antalya ile ilgili her türlü bilgi ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca