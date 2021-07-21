Vali Yazıcı, devlet koruması altında bulunan çocuklarla buluştu
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Vali Yazıcı, devlet koruması altında bulunan çocuklarla buluştu

Vali Yazıcı, devlet koruması altında bulunan çocuklarla buluştu
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, devlet koruması altında bulunan ve "Çocuk Evleri Sitesi"nde kalan çocuklarla bir araya geldiKentte otelde düzenlenen buluşma programına Vali Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya...

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, devlet koruması altında bulunan ve "Çocuk Evleri Sitesi"nde kalan çocuklarla bir araya geldi

Kentte otelde düzenlenen buluşma programına Vali Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar katıldı.

Kahvaltıda çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yazıcı ve beraberindekiler, eğitimleri hakkında bilgi aldığı çocuklarla geleceğe dair planları konusunda sohbet etti.

Yazıcı, geleceğin teminatı olan gençlerle kahvaltıda buluştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Devlet olarak çocukların, yaşlıların ve yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olduklarını aktaran Yazıcı, "Bu gençler bizim evlatlarımız. Bizim çocuklarımız. Onlar bizlere emanet. Onların her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor ve sık sık kendileriyle bir araya gelerek gelişmelerini takip ediyoruz." ifadesini kullandı.???????

Yazıcı, bayram ve özel günlerde devletin himayesinde bulunan çocuklarla yakından ilgilenmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Programın ardından Döşemealtı uygulama noktasına geçen Yazıcı, kontrol noktasındaki görevlilerin ve kontrol için durdurulan sürücülerin bayramını kutlayarak, vatandaşlardan hem salgın hem de trafik kurallarına uymalarını istedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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