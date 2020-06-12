Vali Yazıcı'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyareti
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Vali Yazıcı'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle birlikte Antalya'ya tayini çıkan Vali Ersin Yazıcı veda ziyaretleri kapsamında Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Vali Yazıcı'dan Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyareti
12.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle birlikte Antalya'ya tayini çıkan Vali Ersin Yazıcı veda ziyaretleri kapsamında Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Balıkesir'de dört yıllık görev süresi içinde basın ve yayın kuruluşlarından her zaman destek gördüğünü söyleyen Vali Ersin Yazıcı, yeni görev yerinde de ülkeye ve millete hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Balıkesir'de özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalara basının verdiği destekten dolayı teşekkür eden Vali Ersin Yazıcı, yaşanan olumsuzluk durumlarında da Balıkesir basınının gösterdiği duyarlı davranışlardan dolayı teşekkür etti. 15 Temmuz sürecinde yerel basının devletin ve milletin yanında yer alarak sürecin devamında dik duruşu için teşekkür de eden Vali Ersin Yazıcı, görev süresince Balıkesir'in gelişmesi için çaba sarf ettiğini ifade etti.

Vali Ersin Yazıcı: "Kendimi Balıkesirli hissederek buradan ayrılıyorum"

Balıkesir'deki görev süresi içinde basın ve yayın kuruluşlarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını kaydeden Vali Ersin Yazıcı Balıkesir'e hizmet etme gayreti içinde olduğunu söyledi. Vali Yazıcı, "Balıkesir'de güzel ve huzurlu bir dört yıl geçirdim, buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Güzel bir yere gidiyorum, Antalya'da ülkemizin güzel bir noktası. Balıkesir'de geçen dört yılda beni çok üzen pek bir olay olmadı. Buradan memnun ayrılıyorum, kendimi bir Balıkesirli olarak hissederek buradan ayrılıyorum. Süreç içerisinde yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu. Ama sanıyorum şu şehre hizmet etmeye bu şehrin insanlarına hizmet etmeye gayret ettim" dedi.

"Eğitim ve yoksullukla mücadele önceliğim oldu"

Balıkesir'de eğitim ve yoksul insanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında özel bir çaba harcadığını kaydeden Vali Ersin Yazıcı, bu konularda yaptıkları projelere katkılarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti. Vali Yazıcı, "Tabi her yöneticide olduğu gibi bazı önceliklerimiz vardı. Eğitim, gençlik, fakir-fukara ve o kitleyle özel olarak ilgilenmek devletin görevi şeklinde değerlendirip bireysel anlamda da eğitim ve yoksul insanlarla biraz daha ilgilenebilmek adına gayret ettik. Önceliğimiz onlar oldu. Tabi ki devletin diğer işlerini de takip ettik. Bu süreçte tüm samimiyetimle dört yıl zarfında tüm gazeteci arkadaşlar için söylüyorum; olumsuz bir tavır görmedim. Tüm gazetelere, basın kuruluşlarına, özellikle BENGİ Projesinde desteğini gördüm. Az ya da çok hepsi bu konuda destek verdiler sağ olsun, müteşekkirim. Benim şahsi durumunla ilgili de çok anormal bir şey yaşamadık. Tabi iki eksiğimiz, gediğimiz oldu, tenkit ettiniz. Ama hiçbir zaman insani boyutları aşmadan, nezaket sınırlarını aşmadan oldu bunlar. Dolayısıyla olumlu olarak değerlendirdim bunlara dikkat edildiği için. Özellikle BENGİ Projesi'ndeki Bandırma'dan, buradan, Edremit'ten tüm camiaya sizin nezdinizde teşekkür ediyorum hepsi destek verdi. Çocuklarımızın eğitimine, okuma alışkanlığı kazanmasında katkıda bulunalım diye biraz gayret ettik. Basının hep desteğini gördüm, diğer alanlarda da desteğini gördüm.

"Kriz dönemlerinde de basının desteği büyük oldu"

Balıkesir basınının olumlu işlerin yanında yaşanan olumsuzluklarda da devletin her zaman yanında olduğunu kaydeden Vali Ersin Yazıcı, "Kriz süreçlerinde; işte 15 Temmuz gibi çok ağır bir şey yaşadık, Allah bir daha göstermesin. Orada Balıkesir basınının duruşu, olaya bakışı, değerlendirmesi ve takip eden süreçteki bu ülkeye, vatana, millete bağlılığını bizzat müşahade ettim, gurur duydum şehrimle. O noktada Balıkesir basının desteğini de gördüm. O hainlerin temizlenmesi noktasında sizlerin de desteğini gördüm. Daha sonra tabi ki seldir, tarımsal bir takım afetler gibi kriz hallerinde daha büyük hassasiyetler oluşuyor, biz de insanların o dertlerini çözmeye çalışıyoruz, bir kriz hali var, bir sıkıntı var, aciliyet var. Konuları ele alış şekliniz bence çok insaniydi, çok düzgündü, hak hukuka dikkat ederekti. Bizim için bu önemliydi. Çünkü kriz hallerinde olayı sürekli tırmandırarak insanların o anki yaşadığı sıkıntıyı bir yandan gidermeye çalışırken, sizin yaklaşımınız çok önemli. İnsanları bir şekilde mağdur olmuş kurumlar, kuruluşlar bir şeyler yapma gayreti içerisinde ben de onların koordine ediyorum, yönetiyorum. Onlar önemli anlar; belki bir kaç gün, bir kaç saat önemli anlar diye nitelendiriyorum. Biz gayret ediyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz ama işin sosyolojik ve psikolojik boyutunu da basın yönlendiriyor aslında. O noktada ben hiç olumsuz değerlendirme yapmadım. Çünkü basınımız gerçekten dirayetli, olması gerektiği gibi bizim yanımızda yer alarak; yani konunun çözülme noktasında samimi duruşlarını gördüm. Tekrardan verdiğiniz tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz Antalya'ya gitti. Orada artık bir kapınız var. Geldiğinizde aramazsanız gönül koyarım. Tüm samimiyetimle mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorum, iyi ki Balıkesir'de çalışmışım, iyi ki sizleri tanımışım" diye konuştu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir:

"Balıkesir basınına verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz"

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de Vali Ersin Yazıcı'ya Balıkesir'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bizler de sizi tanımaktan, bir vali, bürokrat, bir dost, bir arkadaş olarak görmekten de ayrıca minnet duyuyoruz. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin geldiğiniz günden beri yaptığımız etkinliklere, sosyal faaliyetlere bizzat katılarak veya birini göndererek bizimle beraber olmanız, destek olmanız, gönül vermeniz bizim için ayrı kıvanç meselesiydi. Ayrıca gazetecilikte mesleki anlamda iyi ve kötünün ayırılması noktasında da sizlerin desteğini görmek, gerçek olmayan, vatana, millete, ülkede kaos ortamına katkı sağlayan, daha çok sosyal medyada yapan kişilere karşı gösterdiğiniz tavır için de size ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten Balıkesir'e sıkıntılı bir dönemde geldiniz. 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki dik duruşlarınıza biz şahidiz. O noktada da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine kent olarak bazı süreçlerden geçtik. O süreçlerde de sizin kriz ortamlarındaki samimi davranışlarınız bu kentte ortak noktanın Balıkesir olması noktasında katkı sağladı. O süreçler daha da krize girmeden aşıldı. Bu bizim için de, sizin için de, Balıkesir'in geleceği açısından da olumlu bir adımdı. BENGİ Projeniz bizce Türkiye'ye ışık olması gereken yapılabilecek yatırımların en büyüğüydü. Siz aynı zamanda Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin şeref üyesisiniz. Size yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Balıkesir'i unutmayın" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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