Vali Yazıcı'dan 'Dünya yaşlılar günü' mesajı

30.09.2019 11:36

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Ersin Yazıcı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında yaşlılarımıza saygının Türk kültürünün vazgeçilmez bir özelliği olduğunu kaydederek yaşlılara sahip çıkmanın ve onlarla ilgilenmenin tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.



Yaşlıların, toplumun kıdemlileri olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Yaşlılarımız gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacımız olmuştur. Toplumun ve ailenin temel direği olan yaşlılarımız geçmişten günümüze köprü kuran, kültürü ve değerleri geleceğe taşıyan değerlerimiz olarak toplumda hak ettikleri saygınlığı kazanmaları geleceğimiz adına çok önemli olup, kazanmış oldukları bilgi birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, günümüze ve geleceğe ışık tutan bir kaynaktır. Yaşlılara hürmet her şeyin üzerindedir. Milletimiz, büyüklere saygı göstermeyi, küçüklere sevgi anlayışıyla birleştirmiş, böylece toplumsal huzuru, milli birliği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma olgusunu güçlü tutmayı başarmıştır. Büyüklere güzel muamele, en başta bize Rabbimiz tarafından verilmiş bir ödevdir" ifadelerini kullandı.



"Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin kalitesi artarak devam ediyor"



Yaşlılara sevgi, saygı, ilgi ve itina göstermenin, Türk milletinin en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Devletimiz, yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmektedir. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Devletimiz yaşlılara yönelik evde bakım, gündüzlü ve yatılı bakım hizmetleri sunuyor ve özellikle evde bakıma büyük destek veriyor. Yaşlılara manevi destek sunmak herkesin vazifesidir" şeklinde konuştu.



Yaşlılarımıza mutlu ve huzurlu bir hayat sağlamanın, en önemli görevlerimizden biri olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren büyüklerimize olan bağlılık duygularımızın yalnızca bu gün ile sınırlı olmaması dileği ile tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü en samimi duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimle ellerinden öpüyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA