Vali Yazıcı'dan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105 yıl mesajı
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Çanakkale, Güncel

Vali Yazıcı'dan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105 yıl mesajı

Vali Ersin Yazıcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

16.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:18
Vali Yazıcı'dan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105 yıl mesajı

Vali Ersin Yazıcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Yazıcı mesajında, her yıl 18 Mart'ta tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.


"Türk Milleti dün olduğu gibi bugünde sahip olduğu değerleri koruma ve geliştirme adına karşısına çıkan her zorluğu ve engeli aşma azmindedir" ifadesine yer veren Vali Yazıcı, her türlü tehdit karşısında birlik ve beraberlik içinde benzer mücadelenin gösterileceğine inandığını söyledi.


Vali Ersin Yazıcı, "Çanakkale; 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' emrini veren eşsiz Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya Askerlik ve Komutanlık sanatını öğrettiği yerdir" dedi. Anadolu'nun her karış toprağında Şehit kanları, her köşesinde Türk medeniyetinin izleri bulunduğunu ifade eden Vali Yazıcı, Şehitlerin var oluşun, birlik ve beraberliğin ve vatan sevgisinin ölümsüz kahramanları olduğunu vurguladı.


Çanakkale zaferi yalnızca bir askeri başarı değildir


Vali Ersin Yazıcı, "Bugün, 105 yıl önce kendilerini dünyanın en kuvvetli ve en mağrur ordusu kabul eden, yedi düvelin; Çanakkale'de kahraman Türk askerinin iman dolu göğsüne çarpa çarpa bütün ümitleri ile birlikte Türk sularına gömüldüğü gündür. Çanakkale Zaferi yalnızca bir askeri başarı değildir. İzzeti nefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk Milletinin topluca ayağa kalktığı bir silkinme, diriliş ve yükseliş abidesidir" ifadelerini kullandı.


Havranlı Seyit Onbaşı Çanakkale'nin seyrini değiştirdi


Şartlar ne kadar zor, düşman ne kadar güçlü olursa olsun milletimizin birlik içinde vatan ve istiklali için en büyük güçlükleri bile yenebileceğini tüm dünyaya ilan ettiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Havranlı Seyit Onbaşı Çanakkale'nin seyrini değiştirdi. Çanakkale; Seyit Onbaşı bir karış vatan toprağını feda etmemek için Alay Komutanından son erine kadar 57. Alayın Kahramanlık destanıdır. Çanakkale Savaşları sırasında gösterilen kahramanlıklar sonucunda 'Çanakkale Geçilmez' sözü tarihe altın harflerle yazıldı" dedi.


Ebedi varlığımızın teminatıdır


Geçmişi büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu Türk Milletinin altın harfler ile yazılmış şanlı tarihinin her satırında, şehitlerin ayrı bir yeri ve büyük bir önemi olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Her yıl 18 Mart'ta, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşamakta, aynı anda kutsal vatanımız için canlarını feda ederek ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizin yüce hatırası önünde rahmet, minnet ve saygıyla eğilmekteyiz. Ülkemize yönelik hain emellerine yıldırı ve şiddet yoluyla ulaşmaya çalışan güruhlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemizin ve yüce milletimizin çıkarlarının ve menfaatlerinin korunmasına daha güçlü şekilde gayret sarf edeceğiz. Türkiye, tüm hain terör örgütleriyle mücadelesini sarsılmaz bir kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.


Şehit ailelerinin gurur günü


Bu günün, "Haydi oğlum git, ya Gazi ol, ya Şehit" diyerek oğlunun alnını öperek son yolculuğuna uğurlayan şehit ailelerinin gurur günü olduğunu belirten Vali Yazıcı," Ailelerine gurur, Türk Milletine hayat veren yüce Şehitlerimiz, yurdun dört bir yanındaki hatıralarınızla şanlı tarihimizin sayfalarına vatanseverliğin en güzide örneklerini yazdırdınız. Sizin uğrunda can verdiğiniz bu topraklar, akıttığınız kanla vatan olmuştur. Bugün özgürce yaşadığımız vatanımızda, sizler de Mehmetçikler olarak, vatan topraklarında huzur içinde yatıyorsunuz. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz Şehitlerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için yaptığı kararlığındaki değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür" dedi.


Destansı zaferin kahraman Mehmetçikleri


Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edeceğini belirten Vali Yazıcı, "18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk vatanı olmasını sağlayan, destansı zaferin kahramanları Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek Şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz Şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyor, Gazilerimizi minnetle yad ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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