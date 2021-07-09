Vali Yazıcı "Beraber Okuyalım" kompozisyon yarışması ödül törenine katıldı
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Vali Yazıcı "Beraber Okuyalım" kompozisyon yarışması ödül törenine katıldı

Vali Yazıcı 'Beraber Okuyalım' kompozisyon yarışması ödül törenine katıldı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, katıldığı "Beraber Okuyalım" kompozisyon yarışmasının ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, katıldığı "Beraber Okuyalım" kompozisyon yarışmasının ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından öğrencilerde okuma alışkanlığını pekiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül törenine, Yazıcı'nın yanı sıra Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, MÜSİAD Antalya Başkanı Boğaçhan Göksu, MÜSİAD Antalya Kadın Komisyonu Başkanı Neslihan Yalçın ve protokol üyeleri katıldı.

Meslek hayatı boyunca kendini en mutlu hissettiği programların okullarda öğrencilerle buluştuğu etkinlikler olduğunu aktaran Yazıcı, "Beraber Okuyalım projesi çok önemli bir proje. Okumanın dinimizin ilk emri olduğunu hepimiz biliyoruz. 30 yıllık meslek hayatımda bu felsefeden hiç ayrılmadım. Bulunduğum her yerde okuma adına, okuma alışkanlığı kazandırma adına çeşitli gayretler içerisinde bulundum. Yeni bir milli eğitim müdürümüz var. Çok heyecanlı ve istekli. Ben de çok heyecanlı ve istekliyim." ifadesini kullandı.

Okulların açılmasıyla birlikte tüm okullarda okuma saatleri yapılacağını belirten Yazıcı, gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak adına çalışma yaptıklarını kaydetti.

Tören sonunda Yazıcı, "Beraber Okuyalım" kompozisyon yarışmasında dereceye giren Sema Kara, Rüveyde Dündar ve Elif Kulakçı'ya ödüllerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

Vali Yazıcı 'Beraber Okuyalım' kompozisyon yarışması ödül törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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