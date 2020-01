Vali Yazıcı, Balıkesir Türkiyeyi doyuran il

08.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:17

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Yazıcı, ziyarette Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice'den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği Müdürü Eyice, Tarım Kredi Kooperatiflerinin dünü, bugünü ve 2020 yılı hedeflerini ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilerin güvencesi olduğunu tarımsal üretimin artırılması için üreticilere her türlü desteği verdiklerini belirtti.



Vali Yazıcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliğinin Balıkesir'in yanı sıra Bursa ve Çanakkale'ye de hizmet verdiğini söyledi.



Balıkesir'in tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Yazıcı, çiftçilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve desteklenmesi noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerinin önemli görevler üstlendiğini ifade etti.



Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Üreticilerimizin her zaman yanında yer alan Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetlerine her zaman destek olmaktayız. Türkiye için tarım stratejik sektörlerden biri. Biz bir yandan sanayileşmeye çalışırken bir yandan da son teknolojilerle tarım yapmanın yollarını arıyoruz. Devlet olarak çiftçimize birçok teşvikler vererek teknolojik gelişmelerden faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Balıkesir'in tarım kenti, hayvancılık kenti, sanayi kenti, kültür kenti, sanat ve sağlık kenti olma noktasında ilerlediğini görüyoruz. Balıkesir'imiz de müthiş bir potansiyel var. Çok önemli bir tarım şehri, Türkiyeyi besleyen bir şehir. Balıkesir'in tarımda daha da kalkınması ve kendini bir marka olarak dünyada tanıtması için biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya devam ediyoruz. Bizler her konuda çiftçimize destek olmak için çiftçimizin yanındayız. Sorumlu ve sorunları yerinde çözen bir anlayışla el ele, gönül gönüle, gece gündüz demeden, hep birlikte çalışıyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerimize ve Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifine çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA