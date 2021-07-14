VALİ YAZICI: AŞILAMADA 2 MİLYONU GEÇTİK
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VALİ YAZICI: AŞILAMADA 2 MİLYONU GEÇTİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VALİ Ersin Yazıcı, Antalya'da 13 Temmuz itibarıyla aşılamada 2 milyon sayısının aşıldığını açıkladı.

VALİ Ersin Yazıcı, Antalya'da 13 Temmuz itibarıyla aşılamada 2 milyon sayısının aşıldığını açıkladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 13 Temmuz Salı günü itibarıyla Antalya'da toplam aşılama sayısının 2 milyonu aştığını söyledi. Antalya nüfusunun 2 milyon 540 bin olduğunu belirten Yazıcı, 'Birinci ve ikinci doz toplam aşılama oranımız dün itibarıyla 2 milyonu aştı ve yaklaşık yüzde 64'ü birinci doz, geri kalanı da ikinci doz aşılar. O noktada da güvenliyiz, inşallah güzel bir bayram geçireceğiz" diye konuştu.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca tarafından önceki gün açıklanan koronavirüs haritasına göre Antalya'nın, haftalık 100 binde görülen vaka sayısı 65.02'ye yükseldi. Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" diye uyardı.

VALİ YAZICI: AŞILAMADA 2 MİLYONU GEÇTİK
VALİ YAZICI: AŞILAMADA 2 MİLYONU GEÇTİK
VALİ YAZICI: AŞILAMADA 2 MİLYONU GEÇTİK
VALİ YAZICI: AŞILAMADA 2 MİLYONU GEÇTİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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