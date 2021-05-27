Vali Yazıcı: " Antalya pandemi sürecinde de en çok tercih edilen ve en güvenli şehir "
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Yazıcı: " Antalya pandemi sürecinde de en çok tercih edilen ve en güvenli şehir "

Vali Yazıcı: ' Antalya pandemi sürecinde de en çok tercih edilen ve en güvenli şehir '
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı makamında kabul etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı makamında kabul etti. Vali Yazıcı, Turizmin Başkenti Antalya'mızın pandemi sürecinde de en çok tercih edilen ve en güvenli şehir olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da Sayın Büyükelçi'yi misafir ettikleri için mutlu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Geçen yıl pandemiden dolayı tüm dünyada olduğu gibi bizde de olumsuzluklar yaşandı. Gelen misafir sayımız bir önceki yıla göre çok düştü. Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere yaklaşık 20 milyon turist ağırladık. Geçtiğimiz turizm sezonunda ise konaklama tesislerimizdeki güvenli turizm sertifikasıyla, pandemi koşullarına uygun hizmet veren otellerimiz sayesinde, Avrupa'dan ve dünyanın birçok bölgesinden misafir ağırladık. Güvenli turizm sertifikasıyla hizmet üreten otellerimiz sayesinde pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik. Geçen seneki bu başarılı çalışmalardan dolayı bu sezona daha ümitle bakıyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın; denizi, güneşi, plajları, kumsalları ve sahilleriyle eşsiz bir turizm şehri olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Danimarka'dan önceki yıllarda iki yüz bin civarı misafir ağırlamışız. Bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Danimarka, ülkemiz kadar güneş görmüyor. Dolayısıyla daha fazla Danimarkalıyı ülkemizde ağırlamak isteriz. Ülkemizin güzelliklerinden güneşinden istifade eden Danimarkalı sayısı beş yüz binlerin altına düşmemeli" ifadelerini kullandı.

Antalya, Danimarkalı Turistler Arasında En Popüler Bölge

Danimarkalı turistlerin, pandemiden önceki dönemde olduğu gibi mutlaka Antalya'ya geri geleceğini ifade eden Büyükelçi Annan, "Antalya, bizim için favori bir destinasyon. 2019 yılında Türkiye'ye toplam 335.000 den fazla Danimarkalı turist gelmiş. 2020 yılında bu rakam maalesef 45.000 e kadar düşmüş. Bu süreç bittiği zaman insanların buraya geri döneceğini düşünüyorum çünkü insanlarımız Antalya'yı ziyaret etmeyi, buradaki misafirperverliği, kültürü, yemeği ve deniz, güneş, kum üçlüsünü çok seviyorlar. ve ben size Antalya Alanya arasındaki bölgenin, Danimarkalı turistler arasındaki en popüler bölge olduğunu söyleyebilirim.

Tarım ve Ticareti de Artırmak İstiyoruz

Danimarka ile Türkiye arasındaki ilişkinin sadece turizmden ibaret olmadığını ifade eden Büyükelçi, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar avro civarında. Biz bu ticareti daha da çok arttırmak istiyoruz. Antalya'da turizm ve tarım sektörlerinin çok büyük ve önemli sektörler olduğunu biliyorum. Turizmde olduğu gibi tarım alanında da iki ülke arasındaki iş birliğini arttırabiliriz diye düşünüyorum. Bu çerçevede, Türkiye'den bir heyet gıda ve tarım alanında görüşmeler yapmak için Danimarka'ya gidecek. Ülkemize gidecek heyetin yapılacak görüşmeler neticesinde olumlu sonuçlarla döneceğini ümit ediyorum." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu netleşti! Listede yok yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu netleşti! Listede yok yok
'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Hülya Avşar Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Josef De Souza Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Yazıcı: " Antalya pandemi sürecinde de en çok tercih edilen ve en güvenli şehir " - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 02:08:52. #1.11#

title