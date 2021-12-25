Vali Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği Üyeleriyle Bir Araya Geldi

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Vali Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada konuşan Vali Yazıcı, insanın her şeyin merkezinde olduğunu bu sebeple her meslek grubunda dürüst ve nitelikli insanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda dernek üyeleriyle bir araya gelerek talepleri ve sorunları dinledi. Antalya'nın ekonomisinden eğitimine kadar bir çok konunun konuşulduğu toplantıda Vali Yazıcı, sorunları ve talepleri dinleyerek çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının açılış konuşamasını gerçekleştiren Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert; "Bugün 2021 yılının derneğimiz adına son toplantısı. Hepiniz hoşgeldiniz. Bu kapanış toplantısına teşriflerinden dolayı Sayın Valimize teşekkür etmek istiyorum. Antalya Genç İş İnsanları Derneği 1990 yılından bugüne kadar Antalya için üretmek katma değer yaratmak için mücadele veriyor. Antalya Genç İş İnsanları Derneği 32'inci yılında eğitim, kültür ve ekonomik alanda çalışmalar yürüterek gücünü de kıymetli üyelerinden alıyor. Bizler dernek olarak özelikle eğitim alanında birçok çalışma yürütüyoruz. Bilişim sınıfları, konferans sınıfları, kütüphaneler gibi gelecek nesillere katkı sunacak çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Çok yakın zamanda da köy okullarımızda da tiyatro etkinliklerini arttırmak için bir çalışma başlattık. Bundan dolayıda büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. 170 üyesiyle, 20. 000 istihdamıyla, 10 milyar TL cirosuyla hem Antalya'mıza hem de ülkemize katma değer yaratmaya devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Sözlerine 2022 yılına dair iyi dilekleriyle başlayan Vali Yazıcı, gençlerin enerjisinin ve yenilikçi düşüncelerinin iş dünyasına değişim ve gelişim sağlayacağını belirtti. Gençlerin yenilikçi düşüncelerle 2022 yılında da ülkemizin üretimine büyük katkı sunacaklarına yürekten inandığını aktaran Vali Yazıcı, yeni yılda da bu üretimin devam etmesi temennisinde bulundu.

Yarınlarımız İçin Şimdiden Harekete Geçiyoruz

Her şeyin merkezinde insanın olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı; "İnsanın her şeyin merkezinde olduğunu ve her şeyin insanlar için olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu sebeple her meslek grubunda dürüst ve nitelikli insanlara ihtiyaç duyuluyor. Her şeyin merkezinde olan insanı ve onun eğitimini önemsiyoruz. Bu sebeple şehrimizde AHENK Projesini (Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) hayata geçirdik. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde son dönemlerde eğitime oldukça iyi yatırımlar yapılıyor. Bu konuda Antalya'da çok şanslı. Çünkü hayırseveri bol bir şehir. Buradan hayırseverlerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Ama sadece fiziki anlamda bina ya da tesis yapmayla iş bitmiyor. Gençlerimizin iyi bir eğitim alarak geleceğe hazırlanması lazım. İyi bir insan olarak hayata hazırlanması lazım. AHENK Projesiyle de bunları yapmayı hedefliyoruz. İnşallah Antalya'mızda eğitimde nitelik ve kaliteyi daha da arttırarak gençlerimizi ülkemizin geleceğine hazırlayacağız. Çocuklarımızın kalbine insan sevgisini ve saygısını aşılamalıyız. Bu sebeple yarınlarımız için şimdiden harekete geçiyoruz. " şeklinde konuştu.

Projede Tek Şartım Okuma Saati Olmasıydı

Projedeki tek şartının okuma saati olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı; "Projeye başlarken tek şartım kitap okuma saatinin olmasıydı. Projeyle öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandıracağız. Okumayan bir toplumuz. AHENK Projesi kapsamında ziyaret ettiğim okullarda da çocuklarımıza kitap okumaları nasihatında bulunuyorum. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırma noktasında hep birlikte hareket ederek bu alışkanlığı çocuklarımıza kazandıralım. " dedi.

Antalya'da Bulunan 96 Meslek Lisesinin Hepsini Ziyaret Edeceğim

Meslek Liselerinin memleket meselesi olduğunu belirten Vali Yazıcı; "Bu çocuklar bizim, ülkemizin geleceği. Bu sebeple başta meslek liseleri olmak üzere bu konuyla yakından ilgileniyorum. Buradan çıkan çocuklara bizlerin, ülkemizin ihtiyacı var. Bu şehirde 96 meslek lisesi var. Bunların hepsini ziyaret edeceğim. Bunu daha önce görev yaptığım Balıkesir ve Rize'de de yaptım. Çünkü orada hayata küsmüş hayattan beklentisi olmayan gençlerimiz var. Buradaki ölü toprağı üzerlerinden atmak istiyorum. Bu konuda sizlerden de eğitimle ilgili taleplerim olacak. Buradaki arkadaşlarımızın meslek liselerine konuk olmalarını, oradaki öğrencilerle kitap okuyup sohbet etmelerini isteyeceğim. Bu oradaki arkadaşlarımızda çok pozitif etkiler yaratacak. Birlikte şehrimizi daha güzel yerlere taşıyacağız, buna eminim. " ifadelerini kullandı.

Şehrin Gerçek Sahipleri Meslek Liselerinde Okuyor

Meslek lisesi mezunlarının şehir için önemli olduğunu ve şehirde kalarak üretime katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Vali Yazıcı; "Rize çok göç veren bir il. Ama Balıkesir öyle değildi. Çalıştığım bu iki ilde şunu araştırdım. Buraların en iyi liselerinden mezun olan kişilerin ne kadarı bu şehirde yaşıyor üniversiteyi bitirdikten sonra. Bu oran Rize de %15 civarında idi. Balıkesir göç veren bir il olmamasına rağmen o oran burada da %30 civarındaydı. Ama meslek liselerinden mezun olanların %100'e yakını şehrinde yaşamaya devam ediyor. Bu göç veren Rize'de bile %75 - %80 civarındaydı. Bu şehrin gerçek sahipleri meslek liselerinde okuyor. " dedi.

Gençlerimizi Değerlerimizle Eğitmeliyiz

Gençlerin toplumumuzda kabul görmüş insani değerlerle büyümesinin çok önemli olduğuna değinen Vali Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti: "Ben dahil bütün anne babalar çocuklarımızın doktor ya da mühendis olmasını istiyoruz. Ama aynı bizler belli bir yaşa gelince çocuklarımızın sadece iyi insan olmasını istiyoruz. Hepimizin hayatı boyunca hakime, savcıya veya mühendise çok az işimiz düşer. Ama bir bakkala, fırına, ustaya birçok defa işimiz düşer. Bu yüzden gençlerimizi değerlerimizle iyi bir insan olarak yetiştirmeliyiz. "

Çocuklarımıza Kıymetli Olduklarını Hissettirmeliyiz

Çocuklarımıza kendilerini değerli olduklarını hissettirmemiz gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı; "Hepimizin mutlaka çocuklarımız için yapabileceği bir şey vardır. Hiçbirimiz vazgeçmemeliyiz. Çocuklarımıza onların bizler için kıymetli olduğunu hissettirmeliyiz. " şeklinde konuştu.

2022 Yılı Turizmde İyi Bir Yıl Olacak

Antalya'nın turizmde öncü şehir olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı; "Şehrimiz turizm şehri, tüm sektörler turizme çıkıyor. Bu sebeple bütün firmalarımızla her aşamada bir araya gelmeye çalışıyorum. Bu toplantılar neticesinde 2022 yılının turizmde çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. 2022 turizm verilerinde 2019 rakamlarını da çok rahat bir şekilde yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Sektörden aldığım bilgilere göre güzel geçecek bir 2022 yılı geliyor. Tabi bu koronavirüs sürecine de bağlı ama genel olarak tüm dünyanın koronavirüsle mücadelede iyi bir aşamaya geleceğini düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

Burası Türkiye Turizminin Başkenti

Turizm ve tarımın şehir için çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Burası Türkiye turizminin başkenti. Ülkemizin turizm gelirlerinin üçte birini bu il sağlıyor. Turizmde bu sene yakaladığımız sayılar hem şehir hem ülke ekonomimizde büyük katkılar sundu. Turizm anlamında bir çok Avrupa ülkesinden daha iyi hizmetler veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İnşallah el birliğiyle turizmden aldığımız payı arttıracağız. "

Turizmi 12 Aya Yayma Konusunda Çalışmalarımız Devam Ediyor

Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen etkinlikte turizmin 12 aya yayılması konusundaki çalışmalarla ilgili soruya cevap veren Vali Yazıcı; "Turizm konusunda sektörümüz çok başarılı. Turizmin 12 aya yayılması için bir çok çalışmamız var. Bunun şehrin ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inanıyorum. Antalya'nın bunu başarabilecek alt yapısı var. Geçen gün Sağlık Turizmi ile ilgili bir çalıştaya katıldım. Sağlık turizmi, spor gibi birçok alternatif turizm çeşitlerini turizme kazandırma ve turizmi şehrimizde 12 aya çıkararak değere dönüştürme noktasında sürekli yenilikçi çalışmalarımız sürüyor. Turizm konusunda çok başarılı bir özel sektörümüz var. Biz de devlet olarak sektör temsilcilerimize her konuda gerekli desteği vermeye hazırız. " diye konuştu.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yazıcı, buluşmanın sonunda genç iş insanlarıyla fotoğraf çektirerek çalışma hayatlarında başarılar diledi. Vali Yazıcı ANTGİAD Üyeleriyle Bir Araya Geldi 01 Vali Yazıcı ANTGİAD Üyeleriyle Bir Araya Geldi 02 Vali Yazıcı ANTGİAD Üyeleriyle Bir Araya Geldi 03 Vali Yazıcı ANTGİAD Üyeleriyle Bir Araya Geldi 04 Vali Yazıcı ANTGİAD Üyeleriyle Bir Araya Geldi 05 Vali Yazıcı ANTGİAD Üyeleriyle Bir Araya Geldi 06

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