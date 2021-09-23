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Vali Yazıcı, Antalya Bilim Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Vali Yazıcı, Antalya Bilim Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Antalya Bilim Üniversitesinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı Antalya Bilim Üniversitesinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mezuniyet töreninde öğrencilerle bir araya gelen Yazıcı, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törene Yazıcı'nın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Altunbaş, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yazıcı törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, gençlerin özel anlarına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Türk gençliğinin başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Yazıcı, "Allah hepinize uzun ömürler versin. Mezun oldunuz. Diplomanızı aldınız bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz ancak sizin için hayat şimdi başlıyor. Bundan sonraki hayatınızda yaşam koridorunda ilerlerken bugünlerde alacağınız kararlar, tercih edeceğiniz işler çok önemli. Sizler istediğinizde her şeyi başarabilirsiniz, bunu unutmayın." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma kaygısıyla alanları dışına yönelmemeleri gerektiğine dikkati çekti.

Öğrencilere hayallerinden vazgeçmemelerini söyleyen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Öğrencilik sürecinde ailenizden destek alıyordunuz. Mezun olduğunuzda zamanla maddi kaygılar nedeniyle alanınız dışına yönelmeyi düşünebilirsiniz. Bunu yanılgıya düşerseniz kendinize kötülük yaparsınız. Çünkü çok büyük bir çoğunluğumuz sevsek de sevmesek de o işte kalmaya devam ederiz. Hayallerimizden vazgeçeriz. Onun için atacağınız ilk adım çok önemli. Aileleriniz bir müddet daha sizi desteklemeye, size moral vermeye devam edecektir."

Yazıcı konuşmasının ardından okul üçüncüsü Dilara Budak, ikinci Gül Beril Kımalı ve Birinci Muharrem Kılıç'a mezuniyet plaketi takdim etti.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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