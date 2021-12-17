Antalya'da "Avokado çalıştayı" düzenlendi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Vali Ersin Yazıcı, Türkiye avokado üretiminin yüzde 83'ünün Antalya'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (BATEM) düzenlenen Avokado Çalıştayı'na katıldı.

Yazıcı, çalıştayda yaptığı konuşmada, Antalya'nın tarımsal başarısının yapılan çalışmalarla daha da yukarı taşınacağını belirtti.

Antalya'nın bir tarım şehri olduğunu kaydeden Yazıcı, "Antalya aslında bir örtü altı üretim merkezidir. Tarımda birçok alanda önder olduğu kadar üretim çeşitliliği ve miktarı konusunda da lider durumdadır." ifadelerini kullandı.

???????Avokadonun vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin bir meyve olduğuna dikkati çeken Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

" Antalya, ülkemiz avokado üretim alanının yüzde 68'ini, üretim miktarının yüzde 83'ünü karşılamaktadır. Antalya'da 2004 yılında 590 dekar alanda 252 ton üretim yapılırken, 2020 yılı TÜİK rakamlarına göre üretim alanı 13 kat artarak 8 bin 572 dekara, üretim miktarı da 18 kat artarak 4 bin 930 tona ulaşmıştır. Yapacağımız çalıştay ile bu durumu daha ileri taşımalıyız."

Yazıcı, Antalya'da tarımın profesyonelce yapıldığını vurguladı.

Çalıştaya, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mustafa Erkan, TAGEM Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, üreticiler ile mühendis ve akademisyenler katıldı.