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Vali Yazıcı, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Yazıcı, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yazıcı, ziyarette, Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve AA çalışanlarıyla bir araya geldi.

2021'in son günlerinin yaşandığını belirten Yazıcı, çalışanların yeni yılını kutlayarak, gelecek yılın daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında Yazıcı'ya bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Yıldırım, Yazıcı'ya AA yayınlarından "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını hediye etti.

Vali Yazıcı, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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