Vali Yazıcı 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Açılış Törenine Katıldı

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Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış törenine katıldı. Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı. Festivalin açılış töreni, Antalya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirildi. Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek umutla yeşerecek' sloganıyla yola çıkıldı.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış törenine, festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreninde olmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, Türkiye'nin en uzun soluklu film festivallerinden olan Altın Portakal Film Festivali, kültür ve sanatın sevgi dolu iklimini Antalyalı sanatseverlerle buluşturduğuna dikkat çekti.

Festivalde Yarışacak Filmler Tanıtıldı

Kırmızı halı geçişinin ardından açılış törenine geçildi. Törende katılımcılara festivalde yarışacak filmlerden kısa kesitler izletilerek, jüri üyeleri tanıtıldı. Tören sanatçı Erol Evgin'in sevilen şarkılarını seslendirdiği konseri ile son buldu.

28 Ülkeden 45 Film Gösterilecek

Antalya Altın Portakal Film Festivali, yılın en yeni ve merakla beklenen filmlerini izleyiciye sunacak. Sinema dünyasını Antalya'da buluşturan festivalde 28 ülkeden, 48 yönetmenin 45 filmi gösterilecek. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 58'incisi, 9 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

1 Milyon 400 Bin Lira Ödül Dağıtılacak

Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek, toplam 1 milyon 400 bin lira ödül dağıtılacak. 58inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Açılışı 01 58inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Açılışı 02 58inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Açılışı 03 58inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Açılışı 04 58inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Açılışı 05

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