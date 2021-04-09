Vali Yazıcı: "176 yıldır gurur kaynağımızsınız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Yazıcı: "176 yıldır gurur kaynağımızsınız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Yazıcı: '176 yıldır gurur kaynağımızsınız'

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindeki heyet Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindeki heyet Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Misafirleri ile yakından ilgilenen Vali Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm Polis Teşkilatının Polis Haftasını kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 176 yıldır zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre, gece gündüz fedakarca görev yaptığını dile getiren Vali Yazıcı, "Türk Polis Teşkilatımız milletimizin can ve mal güvenliği için gece-gündüz demeden çalışıyor, gerektiğinde canını feda etmekten çekinmiyor. Polisimiz milletimizin huzur ve güven kaynağı olmaya devam ediyor. Antalya'mız bir turizm şehri. Bu sebeple güvenlik olmazsa olmazımız. Bu kapsamda başarılı işler çıkaran, şehrimizin güvenli ve huzurlu olmasına büyük katkı sunan emniyet mensuplarını kutluyorum. Görevleri başında şehit düşen emniyet personelimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." dedi.

"Topluma Güven Vermeye Devam Ediyor"

Polis teşkilatının Korona virüs salgınında da fedakArca görev yaptığını ifade eden Vali Yazıcı, "Bizler için canla başla görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. 176 yıldır gurur kaynağımızsınız. Polis teşkilatımız gelişen teknolojisi ve donanımlı insan kaynağı ile çok önemli başarılara imza atıyor. Topluma, bizlere güven vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için gece – gündüz demeden görev yapmaya devam edeceklerini belirten İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, pandemi döneminden dolayı vatandaşlarla birlikte olamadıklarını ancak 10 Nisan Cumartesi Günü pandemi tedbirleri gözetilerek araçlarla konvoy düzenleneceğini söyledi.Ziyaretin sonunda Vali Yazıcı, 176'ncı yıldönümünün hayırlı olmasını temenni ederek görevlerinde başarılar diledi. - ANTALYA

Vali Yazıcı: '176 yıldır gurur kaynağımızsınız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yılmaz Vural Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Yazıcı: "176 yıldır gurur kaynağımızsınız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:34:13. #1.15#
title