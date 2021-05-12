Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'ndan şehitlik ziyareti
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Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'ndan şehitlik ziyareti

Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'ndan şehitlik ziyareti
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Ramazan Bayramı arifesinde Bağçeşme Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Ramazan Bayramı arifesinde Bağçeşme Şehitliği'ni ziyaret etti.

Vali Yavuz, salgın koşullarında ramazan ayını tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Bayrama biraz buruk girildiğini belirten Yavuz, "Özellikle ülkemizi ve İslam dünyasını kan gölüne çevirmek isteyen küresel çetelerin iş başında olduğunu üzülerek görüyoruz. Kudüs'te meydana gelen insanlık dışı vahşeti ve buna gözlerini kapayan kulaklarını tıkayan sözde medeni batının iki yüzlülüğünü de tekrar görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Yavuz, bütün bu yaşananlar göz önüne alındığında birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi açısından Ramazan Bayramı'nın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getirdi.

Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde idrak edilmesi konusunda Kocaeli'de büyük bir dayanışma örneği gösterildiğini vurgulayan Yavuz, "Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, diğer belediyelerimizin, iş dünyamızın katkısıyla önemli yardımlar gerçekleştirildi. Bu yardımlara katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Dünyada kan ve göz yaşının akmaya devam ettiğine işaret eden Büyükakın, şöyle konuştu:

"Özellikle Filistinli kardeşlerimize karşı çok ciddi bir kan ve göz yaşı operasyonu yıllardır devam ettiriliyor. Uluslararası hukuk kuralları yerle bir edilerek bu devam ediyor. Kural tanımaz, hukuktan anlamaz bir İsrail devletinin adeta devlet terörü şeklinde uyguladığı politikalarla oradaki kardeşlerimiz yıllardır zulme maruz kalıyor. İnşallah insanlık onuru oradaki zorlukları aşmamıza vesile olacak."

Büyükakın, Ramazan Bayramı'nın tüm dünyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederek, salgın döneminin de sağlıklı bir şekilde sona ermesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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