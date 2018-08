Vali Yavuz, Uşaklı Şehit Aileleri ve Gazileri Ağırladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Uşak Şubesi üyesi şehit aileleri ve gaziler, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.



Yavuz, daha önce valilik görevinde bulunduğu Uşak'tan Karadeniz gezisine çıkan 12 gazi, 1 şehit yakını ve ailelerinden oluşan 41 kişilik grubu, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın da katımıyla Ordu Valiliği Toplantı Salonunda ağırladı.

Heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, Uşak'ın meslek hayatında ilk valilik heyecanı yaşadığı yer olduğunu belirten Yavuz, bu nedenle Uşak'ın yerinin kendisinde ayrı olduğunu söyledi.

Yavuz, büyük milletlerin en büyük özelliğinin, vefa olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vefa, haberlerde yazan bir sözcük olmaktan öte üzerinde tefekkür ve tezekkür etmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu vatan toprakları için fedakarlıkta bulunan şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve onların yakınlarına, aziz milletimizin her bir ferdinin bir minnet ve şükran borcu vardır. Devletimizin de bir minnet ve şükran borcu vardır. O yüzden sizler bizim kahramanlık simgelerimizsiniz. Sizleri bu sıfatla, bu gözle görüyoruz. Sizlerle her an bir arada olmaya devam ediyoruz. Uşak'ta sürekli görüştüğüm, beni arayan şehit ailelerimiz var. Sizleri çok seviyoruz, sizlerin yanındayız."

AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız da şehitlik ve gaziliğin taşıdığı öneme işaret ederek, şunları söyledi:

"Kiminiz o savaşı vermişsiniz, kiminiz de o savaşı verenlerin çocukları, torunlarısınız. Herkes bu şerefe nail olmak ister. Vatanı, milleti korumak bir şereftir. Vatanın ve milletin sınırlarına sahip olabilmek bir şereftir. Ne mutlu ki siz o şerefe sahipsiniz."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Uşak Şubesi Başkanı Nezihi Börekçi de kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Vali Yavuz'a teşekkür etti.