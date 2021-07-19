Vali Yavuz Trafik Denetimlerine Katıldı

"Yol Ver Hayata" kampanyasında Karadan gerçekleştirilen trafik denetimlerinin yapıldığı Özdilek uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerimizi ziyaret eden Vali Yavuz, çalışmalarında kolaylıklar dileyerek bayramlarını kutladı.

"Yol Ver Hayata" kampanyasında Karadan gerçekleştirilen trafik denetimlerinin yapıldığı Özdilek uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerimizi ziyaret eden Vali Yavuz, çalışmalarında kolaylıklar dileyerek bayramlarını kutladı.

Kontrol noktasından geçen sürücülerle de bir süre sohbet ederek sürücülere trafik ve pandemi kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Yavuz, bayramlarını kutlayarak hayırlı yolculuklar temennilerinde bulundu.

Aziz Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Yavuz, yaptığı açıklamalarında: "Bayramlar milletimiz açısından çok değerlidir; yardımlaşma, dayanışma, buluşma ve vuslat günleri olarak tanımlarız. Bayram günlerinin sevinç günleri olması için başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri ile başkanlığımda Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımızla birlikte yoğun bir mesai harcadık. Özellikle araç trafiği bakımından Türkiye'nin en yoğun bölgelerinden birinde bulunuyoruz. Marmara'da neredeyse 25 milyon vatandaşımız yaşıyor. Türkiye Marmara'ya akıyor ve Marmara'dan elbette Türkiye'ye geçişler oluyor. Bu yolculuk esnasında vatandaşlarımızı; can ve mal kaybına uğramadan, herhangi bir şekilde kaza oluşmadan memleketlerine ulaştırmak için her türlü detaylı çalışmayı yaptık ve sahada uyguluyoruz. "

Her 10 Km'de Bir Denetim Ekibimiz Var

130'un üzerinde trafik denetim ekibimiz var diyen Vali Yavuz, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da hatırlatmalarda bulundu: "Her 10 km'de bir ekibimiz yer alıyor. Ayrıca motorlu ve helikopterli ekiplerimiz yoğun olarak denetimlerine devam ediyorlar. Trafik kazalarının %44'ü aşırı hız nedeniyle meydana geliyor. Yola çıkacak vatandaşlarımız özellikle yorgun ve bitkin yola çıkmaz, uykularını aldıktan sonra yola çıkar ve sürat konusunda da dikkatli olunursa ümit ediyorum ki bu bayram keyifli bir bayram olacak, üzüntü yaşanmayacak. "

Tüm tedbirlerimizle sahadayız diyen Vali Yavuz, Kurban Bayramı ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Özellikle kurban kesim yerlerinin dışında kurban kesilmemesi, kurallara uyulması konusunda gerekli tedbir ve denetimleri yapıyoruz. Güvenlik birimlerimiz her zaman olduğu gibi gerçekten büyük bir sorumluluk, büyük bir fedakarlıkla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Bu vesileyle çok kıymetli Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Komutanımıza ve çok değerli güvenlik personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum. "

Yetim ve Öksüzlerimize Bayramlıkları Ulaştırıldı

Bayramlarımızın paylaşma günleri olduğuna değinen Vali Yavuz: "Bu anlamda özellikle ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerimiz; bağrı yanık, bu ülkeye evladını feda etmiş şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, yetim ve öksüzlerimiz, yaşlılarımız, hastalarımız unutulmuyor. Onlar, bizatihi benim ve Kaymakam arkadaşlarımız tarafından evlerinde ziyaret ediliyor, ihtiyaç ve sorunları gideriliyor. Özellikle ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kardeşlerimize her türlü sosyal yardım ve desteği yapıyoruz. Ayrıca Valiliğimizin organizasyonuyla ilimizde 15 yaş altı ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan yetim ve öksüzlerimiz için de bayramlıklarımız şu an için ulaştırılmış durumda. Bu yardımların hazırlanmasından ulaştırılmasına kadar fedakarca çalışan tüm kamu çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

Lütfen Aşınızı Olun

Aşı konusunda da açıklamalarda bulunan Vali Yavuz: "Pandemiden kurtulmamızın en önemli çaresi aşıdır. Aşıdan başka şu anda bulunmuş bir yöntem yok. Bu bakımdan Kocaelili kardeşlerime güveniyorum. Kocaeli Türkiye'ye liderlik eden bir şehirdir. Aşı konusunda da liderlik edeceğine inanıyorum. İlk fırsatta 1. doz aşılarını yaptırsınlar. Her ne kadar toplam yapılan aşı 1, 5 milyona yaklaşmış olsa bile, 1. dozda henüz istediğimiz aşamaya gelmedi. Buradan bütün kardeşlerime pandeminin henüz bitmediğini, aşılama yapılırsa daha normal bir hayata bir an evvel geçebileceğimizi söylemek istiyorum. Buradan çağrıda bulunuyorum 'Lütfen aşınızı olun'. "

Herkesi Duyarlı Olmaya Davet Ediyorum

Gereksiz bir takım tezviratlara inanmayın diyen Vali Yavuz; iki önemli kuralı açıklayarak şunları paylaştı: "Birincisi; Diyanet İşleri Başkanlığımız eğer bir konuda görüşü varsa ona uyarım, ikincisi ise; Türkiye'de bilim kurulları açıklama yaparsa ona uyarım. Bunun dışındaki hiçbir otoriteyi otorite olarak kabul etmem. Çünkü bilim kuruluna inanmayacaksak, diyanet işleri başkanlığı gibi önemli bir kuruma itibar etmeyeceksek kime itibar edeceğiz. Bu yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Kurban Bayramının; yardımlaşma ve dayanışma iklimi içerisinde her birimizin bir diğerine yardım ettiği, diğerlerinin acısını, üzüntüsünü paylaştığı önemli ve sevinç günleri olarak düşünüyor ve öyle görüyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hepinizin bayramı mübarek olsun. İnşallah sağlıklı, huzurlu günlere tekrar kavuşalım, akan kan ve gözyaşının tüm dünyada bitmesini diliyorum. " dedi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı'nın eşlik ettiği denetimlerde Vali Yavuz; yolların genel durumunu, alınan önlemleri ve ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri kontrol ederek bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre