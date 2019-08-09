Vali Yavuz Selim Köşger'in Kurban Bayramı mesajı

09.08.2019 09:34

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Köşger, mesajında şu ifadelerini kullandı:

"Bugün milletçe, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar; dostluk ve kardeşlik duygularının canlandığı, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşatıldığı, birlik ve beraberlik bilincinin ön plana çıkartılarak toplumsal barışın tesis edildiği güzide zaman dilimleridir. Dini bayramlarımızın oluşturduğu bu manevi ortamları taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı; sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz.

Özellikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. İnsanlığın barışa daha fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde Bayramın, çevremizdeki yakın coğrafyadan başlayarak çatışma ortamlarının sona ermesine vesile olmasını ve bizlere mutluluk, zenginlik ve daha müreffeh bir hayatın kapılarını açmasını diliyorum.

Köklü tarihi ve kültürel mirası ile gelenek ve göreneklerimizin özenle yaşatıldığı Aydınımızda da bu hoşgörü ve barış ortamının devam edeceğine yürekten inanıyor, Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ülkesi ve vatanı için canlarını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Bayram tatilinde seyahate çıkacak vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyor, trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum" - AYDIN

Kaynak: İHA