Vali Yavuz: "Ordu Ekonomisi Büyüyecek"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu-Giresun Havalimanı ile Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu'daki şehrin ekonomisini ve sosyal yaşamı değiştiren iki önemli etken olduğunu belirterek, "Bu iki yatırım ile birlikte fındıktan sonra mevcut Organize Sanayi Bölgelerimiz, son yıllarda atılım yapan tekstil sektörümüz Ordu ile ekonomisinin can damarı oldu" dedi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada şehrin ekonomik ve sosyal yaşamını değiştiren etkenleri sıraladı. Ordu-Giresun Havalimanı ile Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu'daki şehrin ekonomisini ve sosyal yaşamı değiştiren iki önemli etken olduğunu belirten Vali Yavuz, istihdam açısından bakıldığında da Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) büyük kazanım olduğuna dikkat çekti.

Vali Yavuz, "Ordu-Giresun Havalimanı ve Karadeniz Sahil Yolu, özellikle şehrin ekonomisini tamamen değiştirmiş ve rekabet gücünü arttırmıştır. Ordu-Giresun Havalimanı, yolcu sayısını en fazla arttıran havalimanlarından bir tanesidir. Ordu, geçmişte insanların İstanbul'a ve diğer yerlere ulaşmasında ciddi güçlükleri olan bir şehir konumundaymış. Ordu, büyüklerimizin anlata anlata bitiremedikleri, saatlerce kuyruklarda gittikleri yollar gitmiş, artık harika bir ulaşım ağına kavuşmuştur. Bu da Ordu'yu çıkmaz sokak olmaktan kurtarmış ve yatırımcıyı bu şehre doğru çekmiştir" diye konuştu.

"Ordu ekonomisi giderek büyüyecek"

Ordu'da halen SGK kayıtlarına göre 162 bin kişinin aktif olarak çalıştığını belirten Vali Yavuz, mevcut iki tane OSB'nin de en önemli istihdam kaynağı olduğunu vurguladı. Yeni OSB'lerin kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Yavuz, tekstil sektörünün son yıllarda atılım yaptığına da dikkat çekti. Vali yavuz, şöyle konuştu:

"Mevcut iki OSB'mizde yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. 3 yeni OSB'nin faaliyete geçirilmesi çalışmaları da hızla devam ediyor. Bu ara tekstil sektöründe çok ciddi bir artış meydan geldi. Tekstil sektörü şu anda ihracatımızın lokomotifi konumundadır. Diğer taraftan, tarıma dayalı sanayimizde bizim için en önemlisi fındıktır. Çünkü, Türkiye fındık üretiminin yüzde 35'ini üretiyoruz. Fındık üretiminde, Türkiye'de ve dünyada birinciyiz. Geçen yıl 180 bin ton rekolte oldu. Daha önceki yıl 220 bin ton rekolte meydana geldi. Fındıktan da çok ciddi bir ihracat yapıyoruz. Fındığı mamul ve yarı mamul ürün olarak da işliyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzun (TKDK) da destekleriyle fındıkta daha fazla mamul ürün üretme noktasında çalışmalarımız söz konusu. İş gücüne katılma oranı olarak da baktığımızda, Ordu, Türkiye ortalamasının biraz daha üstünde. Bu da bizim açımızdan yine mutluluk verici bir gelişme. Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla bakımından da Ordu 17 milyar TL ile yine ilk 30 arasında yerini alıyor. Yatırımcı çekmede hiçbir sorunumuz kalmadı. Yeni OSB'lerin kamulaştırma çalışmaları hızla devam ediyor. Ünye OSB, Fatsa ikinci OSB ve Ordu ikinci OSB üzerinde aktif olarak çalışıyoruz ve yatırımcıya sunmak istiyoruz. Şu anda aktif olarak iki OSB'miz çalışılıyor. Yeni kurulan üç OSB'yi de eklediğimizde, yaklaşık 15 bin kişiyi daha sanayide istihdam etmiş olacağız. Bu da Ordu ekonomisine olumlu bir şekilde yansıyacaktır." - ORDU

Kaynak: İHA