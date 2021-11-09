Vali Yavuz, Öğrenci Servisinin Kaza Yaptığı Alana Giderek, Yetkililerden Bilgi Aldı

Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerinin içinde bulunduğu servis midibüsünün Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde iken köprü üzerinden dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasının olduğu yere giden Vali Seddar Yavuz, çalışmaları yerinde inceleyerek, kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaza yerinde yetkililerden bilgi alan Vali Seddar Yavuz üzüntülerini belirterek yaptığı açıklamalarında; "Aziz Milletimize geçmiş olsun. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan araç henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köprü üzerinden dere yatağına düşmesi vesilesiyle elim bir kaza meydana gelmiştir. Kazayı öğrenir öğrenmez gerekli tüm ekipleri Valilik olarak koordine ettik ve alana gönderdik. Daha sonrada kendimde çalışmaları yerinde incelemek üzere olay yerine geldim. Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet, Yaralılarımıza Acil Şifalar Diliyorum Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, Sağlık, AFAD ve emniyet birimlerimiz bütün imkanlarıyla olay yerine derhal gelerek çalışmalarına başladılar. Meydana gelen elim kazada 22 vatandaşımız yaralanmış, bir vatandaşımız hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmiş ayrıca şu anda bir öğrencimizin de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yaralı kardeşlerimizin tedavileri hastanelerde devam ediyor. Temennimiz ve dileğimiz; diğer kardeşlerimizin hayati tehlikelerinin olmamasıdır. Ama müdahale edilen kardeşlerimizin olduğu bildirildi. Araçta sıkışmış olan şoförü olduğu yerden çıkarmak üzere görevli arkadaşlarımız çok büyük bir titizlikle çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda sağ ve olduğu yerde aynı zamanda tedavisi de yapılıyor. Meydana gelen bu elim kaza nedeniyle bir kez daha üzüntülerimizi belirtiyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz Milletimize sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. " diyen Vali Yavuz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralıların Tamamının Tedavileri Hastanelerde Devam Ediyor Olay yerinden ayrıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Sağlık Müdür Dr. Yüksel Pehlevan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ile birlikte hastanelerde tedavileri devam eden yaralı öğrencilerimizi ziyaret eden Vali Yavuz, hastane yetkililerinden yaralıların son durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı ve yakınlarına geçmiş olsun diyen ve şifa dileklerini ileten, hastane yetkililerine yaralıların tedavisi için ne gerekirse yapılması talimatını veren Vali Yavuz, kazada hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, Aziz Milletimize ve yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diledi.

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