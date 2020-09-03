Vali Yavuz: Masum insanlara hastalığın bulaşmasına sebep olanlar toplumla nasıl helalleşecekler KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs testi pozitif çıkan ya da şüpheli durumda olanların karantina ihlali yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs testi pozitif çıkan ya da şüpheli durumda olanların karantina ihlali yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Maske ve mesafeye uyulması gerektiğini söyleyen Yavuz, "Israrlı adli ve idari işlem yapmamıza rağmen karantina kurallarına uymayanlar var. Masum insanlara bu hastalığın bilerek bulaşmasına sebep olanlar toplumla nasıl helalleşecekler" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz son dönemlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Kent genelinde test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif çıkması muhtemel kişiler hakkında verilen karantina kararının ihlal edilmesiyle ilgili de uyarılarda bulunan Yavuz, yaptığı paylaşımda idari işlem yapılmasına rağmen kurallara uyulmadığını ifade ederek, "Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Covid 19 salgınının yayılmasını önlemek için hastanede yatması gerekmeyen pozitif vakalarla temaslılarına karantina uygulaması yapmaktayız. Israrlı adli ve idari işlem yapmamıza rağmen karantina kurallarına uymayanlar var. Masum insanlara bu hastalığın bilerek bulaşmasına sebep olanlar toplumla nasıl helalleşecekler. MASKE, MESAFE ve HİJYENE dikkat edelim. Birbirimizi uyaralım. Kendi olağanüstü halimizi ilan edelim" dedi.

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Kaynak: DHA